وزير الإنتاج الحربي: انتهينا من تنفيذ جهاز تنفس صناعي.. وننتظر إقرار وزارة الصحة

قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم إنشاء خطوط إنتاج سريعة جدا؛ لإنتاج الكمامات بفلتر وبدون فلتر، موضحا أن هذه الكمامات متوفرة في منافذ الإنتاج الحربي، وأسعارها أقل بكثير من المعروضة في الأسواق حاليا.





وأضاف «العصار» خلال تصريحات إعلامية، أن الإنتاج الحربي تلقت العديد من المقترحات من قبل أفراد وهيئات بحثية لعمل عينات بحثية بشأن أجهزة التنفس الصناعي، موضحا أن الإنتاج الحربي إنتهت من تنفيذ تصنيع جهاز للتنفس الصناعي، وفي انتظار إقراره من وزارة الصحة بعد أن تم عرضه على الجهات المختصة.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الصحة مختصة بإقرار جهاز التنفس الصناعي، وسيتم الإنتهاء منه خلال يومين على الأكثر، وذلك بعد أن تم عمل عينة صناعية على الجهاز، وهو جهاز تنفس صناعي بسيط يستخدم في الأزمات عندما يكون هناك إصابات كثيرة.





وأشار الدكتور محمد العصار إلى أن الإنتاج الحربي صنعت سوائل ومحاليل ومطهرات مختلفة الأنواع والاستخدامات، بالإضافة إلى مطهرات للطرق والمباني والشوارع، وهي متواجدة في جميع المنافذ بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار في الأسواق حاليا.





وشدد على أن الإنتاج الحربي جزء من القوات المسلحة، وهناك تعاون وثيق مع القوات المسلحة لتوفير المعدات والمستلزمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إنتاج أجهزة ومعدات، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع بالفعل.