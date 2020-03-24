بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن إنتاج وطرح مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جميع منافذ الإنتاج الحربي.





وتتضمن المنتجات : كحول ايثيلى ٧٠٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات ومهمات أخري، كلها بسعر التصنيع، وكمامات الوجه الطبية وقفازات اليدين للحماية، حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة ٤٠ ألف كمامة يوميا وستتزايد إلى ١٠٠ ألف بنهاية الأسبوع.





وقال محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربى، إن الجميع يعمل لخدمة الوطن فيما يمر به العالم أجمع لمحاربة فيروس كورونا، ومن باب ايمان الإنتاج الحربي بدورها الوطني يتوافر بجميع منافذ الإنتاج الحربي الـ19 تلك المطهرات.







وأوضح "بكر" أن الأهم في هذه المرحلة أننا نتأكد أن مؤسسات الدولة تعمل علي حماية الوطن وعلينا الوعي، تحية لجنود الصناعة.





وفي نفس السياق أكد الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بـ الإنتاج الحربي، أن الوزارة بها 20 شركة منها 3 شركات متخصصة في الكيماويات ومنذ بداية الأزمة بدأنا العمل على الأمر وتابعنا تطورات الأمر عالميا.





وأضاف صلاح جمبلاط أننا نتعاون مع شركة الحوامدية للسكر ووفرنا كميات من الكحول الإ يثيلي وبدأنا إضافة الجلسرين لتقليل تهيج أو التهابات الجلد، متابعا : توفير الكحول الإيثيلي بعبوات بداية من 175 مليمتر حتى جركن 4 لتر، وهناك خطوط إنتاج كاملة الكحول الإيثيلي. لإنتاج





وتابع" رئيس القطاعات الفنية بـ الإنتاج الحربي : الطاقة الإنتاجية من الكحول الإيثيلي 10 أطنان يوميا ويتم بيعه بسعر الصناعة دون تحقيق أي هامش ربح، ولدينا 19 منفذا لبيع المطهرات والكحول الإيثيلي موزعين على أنحاء الجمهورية".



