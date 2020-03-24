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أخبار البلد

بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:20 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
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كريم الخطيب
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن إنتاج وطرح مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جميع منافذ الإنتاج الحربي.

وتتضمن المنتجات : كحول ايثيلى ٧٠٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات ومهمات أخري، كلها بسعر التصنيع، وكمامات الوجه الطبية وقفازات اليدين للحماية، حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة ٤٠ ألف كمامة يوميا وستتزايد إلى ١٠٠ ألف بنهاية الأسبوع.

وقال محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربى، إن الجميع يعمل لخدمة الوطن فيما يمر به العالم أجمع لمحاربة فيروس كورونا، ومن باب ايمان الإنتاج الحربي بدورها الوطني يتوافر بجميع منافذ الإنتاج الحربي الـ19 تلك المطهرات.

وأوضح "بكر" أن الأهم في هذه المرحلة أننا نتأكد أن مؤسسات الدولة تعمل علي حماية الوطن وعلينا الوعي، تحية لجنود الصناعة.

وفي نفس السياق أكد الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بـالإنتاج الحربي، أن الوزارة بها 20 شركة منها 3 شركات متخصصة في الكيماويات ومنذ بداية الأزمة بدأنا العمل على الأمر وتابعنا تطورات الأمر عالميا.

وأضاف صلاح جمبلاط أننا نتعاون مع شركة الحوامدية للسكر ووفرنا كميات من الكحول الإيثيلي وبدأنا إضافة الجلسرين لتقليل تهيج أو التهابات الجلد، متابعا : توفير الكحول الإيثيلي بعبوات بداية من 175 مليمتر حتى جركن 4 لتر، وهناك خطوط إنتاج كاملة لإنتاج الكحول الإيثيلي. 

وتابع"  رئيس القطاعات الفنية بـالإنتاج الحربي: الطاقة الإنتاجية من الكحول الإيثيلي 10 أطنان يوميا ويتم بيعه بسعر الصناعة دون تحقيق أي هامش ربح، ولدينا 19 منفذا لبيع المطهرات والكحول الإيثيلي موزعين على أنحاء الجمهورية".

وشدد على أنه خلال 48 ساعة تم إنشاء خط إنتاج كامل للكمامات والماسكات ونقوم بتصنيع الكمامات المضاد للفيروسات وننتج 40 ألف يوميا ويتم مضاعفة الطاقة كي نصل لـ 100 ألف ماسك يوميا وسيتم طرح الماسكات من اليوم في المنافذ.

ونستعرض معارض ومنافذ بيع منتجات الإنتاج الحربي:

التحرير  ٧ ميدان التحرير أول طلعت حرب. 

رمسيس ٦ ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين. 

روكسي  ٢ شارع النادي ميدان روكسي. 

الهرم ٥،٤  شارع شكري عمارات الضباط. 

جسر السويس  ٧ ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط. 

شبرا الخيمة  شارع ١٥ مايو امام كريستال عصفور. 

الهايكستب  داخل الشركة شارع جوزيف تيتو. 

الزاوية الحمراء  ١٨٧ شارع المدارس خلف البنك الاهلي. 

شبرا المظلات  ١١ كورنيش النيل بجوار مصر الطيران. 

الحرية ٦٦ طريق الحرية الاسكندرية. 

لوران ٧٠٣ طريق الحرية بجوار بنك مصر الاسكندرية. 

مصطفي كامل ٢٧ عمارات مساكن الضباط الاسكندرية.

دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد.

العاشر من رمضان  عمارة ١٥٥ محل ٥ الاردنية خلف البنك الاهلي.

رأس البر شارع ١٠٣ عشة ٤٧.

بنها ١ شارع الإشراف بنها الجديدة.

طنطا ٤٧ امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل.

سور شركة م ٣٦٠ شارع عمر بن عبد العزيز.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال علىالخط الساخن    ١٩٨٢٧. 
بنها ١ شارع الإشراف بنها الجديدة.

طنطا ٤٧ امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل.

سور شركة م ٣٦٠ شارع عمر بن عبد العزيز.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال على الخط الساخن    ١٩٨٢٧. 
بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي
بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي
بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي
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