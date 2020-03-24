وفاة 3 مصريين في ميلانو من بين 11 أصيبوا بفيروس كورونا

قال وليد فوزى المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية فى ميلانو، إن إيطاليا تعاني من عجز كبير فى توفير أماكن للعلاج داخل المستشفيات، لافتا إلى ان الحكومة الإيطالية تضحي بمواطنين تدهورت حالتهم الصحية لصالح آخرين.





وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"، :"عدد الوفيات فى إيطاليا بسبب كورونا وصل إلى 7000 حالة وفاة".





وأشار إلى ان الجالية المصرية بها مايزيد عن 500 ألف مواطن بينهم 11 إصابة بفيروس كورونا ، توفي منهم 3 يقيمون بشمال ميلانو.





وناشد المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية فى ميلانو، بضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة والالتزام بالجلوس فى المنازل، وأخذ عبرة مما حدث فى دولة إيطاليا.