AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وفاة 3 مصريين في ميلانو من بين 11 أصيبوا بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال وليد فوزى المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية فى ميلانو، إن إيطاليا تعاني من عجز  كبير فى توفير أماكن للعلاج داخل المستشفيات، لافتا إلى ان الحكومة الإيطالية تضحي بمواطنين تدهورت حالتهم الصحية لصالح آخرين.

وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى  مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية"، :"عدد الوفيات فى إيطاليا بسبب كورونا وصل إلى 7000 حالة وفاة".

وأشار إلى ان الجالية المصرية بها مايزيد عن 500 ألف مواطن بينهم 11 إصابة بفيروس كورونا ، توفي منهم 3 يقيمون بشمال ميلانو.

وناشد المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية فى ميلانو، بضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة والالتزام بالجلوس فى المنازل، وأخذ عبرة مما حدث فى دولة إيطاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يجتاح العالم.. الكويت تسجل 3 إصابات.. البحرين تعلن وصول الفيروس إليها.. إيران في معزل وكوريا الجنوبية ترفع درجة الإنذار لأعلى مستوى.. أبرز ما تناولته صحف الكويت اليوم

سيارة محملة بالأغذية للمصريين المحاصرين بـ كورونا فى لودي بإيطاليا

الجالية المصرية في إيطاليا: نحن بخير ولا يوجد بيننا أي مصابين بكورونا.. فيديو

رئيس الجالية المصرية في ميلانو: لا إصابات بـ«كورونا» بين المصريين حتى الآن.. فيديو

موقف إنساني من المصريين في إيطاليا تجاه المناطق الموبوءة بـ كورونا.. صور

القنصل العمالي يكشف عن أحوال المصريين بـ إيطاليا بعد تفشي كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

متى تتصل بالرقم 105 الخاص بـ كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب.. فيديو

الغيرة القاتلة.. ربة منزل تقتل ابنها شنقا في سوهاج.. تفاصيل

اخبار الفن.. صورة جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. أول صور لابنة ناهد جبر

نقابة الممثلين توقف محمود الليثي وسارة الدرزاوي

"شباب الأطباء" تعلن تحويل عميد معهد القلب السابق للتحقيق بسبب علاج كورونا

بفستان مبهج.. والدة ملك قورة تتألق في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية أسرتك من فيروس كورونا .. 5 نصائح ضرورية لتطهير وتعقيم المنزل

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة

أعراض كورونا بعد مرور 7 أيام من الإصابة