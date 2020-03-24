AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاب ينتحر من نافذة الحجر الصحي بالكويت.. تفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
اقتحم فيروس كورونا البلدان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وفرض على شعوب إجراءات وقائية كحظر التجول والحجر الصحي للتقليل من تفشي المرض بين البشر وبعضهم.

كانت الكويت واحدة من بين الدول التي سعت وراء اخذ الاحتياطات المشددة ضد فيروس كورونا، حتى أنها منحت إجازة للعاملين حتى شهر أغسطس المقبل، ولكن هناك من لم يتحمل الأوضاع وقرر أن يتخلص من الحجر الصحي وحياته. 

لم ينتظر شاب يقيم في الكويت حتى ينتهي عمره بسبب فيروس كورونا، وقرر الانتحار من نافذة حجرته بالحجر الصحي، بحسب ما نشرت صيفة "المرصد" السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الذي لم يستدل حتى الآن عن اسمه وبياناته ، وهو يقفز من نافذة بعمارة "الفروانية" المخصصة للعزل الصحي بالكويت.

وبين الفيديو الشاب وهو يقفز من الطابق الخامس تجاه الشارع، وقد التف حوله العشرات من المارة ورجال الشرطة الكويتية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. مقر الحجر الصحي في الكويت .. لن تصدق فخامته

الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

فيديوجراف.. بسبب كورونا.. العملات الصينية في الحجر الصحي

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 65 حالة

فيروس كورونا.. الإيطاليون يهرعون لشراء السلع الغذائية والصحية.. فيديو

شاهد .. كيف تحدى اللبنانيون فيروس كورونا بالحجر الصحي

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

متى تتصل بالرقم 105 الخاص بـ كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب.. فيديو

ترامب يعلن نتيجة تحليل كورونا لسيدة أمريكا الأولى

تمديد تأجيل الدراسة والشهادة الإعدادية.. أبرز تصريحات وزير التعليم

متعافى من كورونا يروي تجربته مع المرض

لا تخفيض للرواتب.. أحمد موسى: محمد أبو العينين يتخذ 20 قرارا احترازيا لحماية الموظفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض كورونا بعد مرور 7 أيام من الإصابة

بفستان مبهج.. والدة ملك قورة تتألق في أحدث ظهور

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور