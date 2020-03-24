شاب ينتحر من نافذة الحجر الصحي بالكويت.. تفاصيل

اقتحم فيروس كورونا البلدان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وفرض على شعوب إجراءات وقائية كحظر التجول والحجر الصحي للتقليل من تفشي المرض بين البشر وبعضهم.





كانت الكويت واحدة من بين الدول التي سعت وراء اخذ الاحتياطات المشددة ضد فيروس كورونا، حتى أنها منحت إجازة للعاملين حتى شهر أغسطس المقبل، ولكن هناك من لم يتحمل الأوضاع وقرر أن يتخلص من الحجر الصحي وحياته.





لم ينتظر شاب يقيم في الكويت حتى ينتهي عمره بسبب فيروس كورونا، وقرر الانتحار من نافذة حجرته بالحجر الصحي، بحسب ما نشرت صيفة "المرصد" السعودية.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الذي لم يستدل حتى الآن عن اسمه وبياناته ، وهو يقفز من نافذة بعمارة "الفروانية" المخصصة للعزل الصحي بالكويت.





وبين الفيديو الشاب وهو يقفز من الطابق الخامس تجاه الشارع، وقد التف حوله العشرات من المارة ورجال الشرطة الكويتية.