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محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا علي مدرسة.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 07:28 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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هاني حسين
قال أيمن مختار محافظ الدقهلية،  تعليقا على رفض البعض دفن جثمان طبيبة متوفاة بفيروس كورونا في أحدى القرى: "أتقدم بالتعازي أسرة الطبيبة  المتوفاة".

وأضاف  أيمن مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "قررت تسمية المدرسة الابتدائية في قرية شبرا البهو باسم مدرسة الطبيبة سونيا الابتدائية".

وتابع أيمن مختار: " سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتحويل اسم المدرسة على الفور، وسيتم رفع اسم الطبيبة غدا لتكون منبر العلم في القرية ويخلد اسمها مدى الحياة".

 وقام الإعلامي أحمد موسى بالتصفيق له على الهواء قائلا :" بشكرك ".

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