وكيل البرلمان: ما رأيناه اليوم في شبرا البهو بعيد عن الأخلاق المصرية.. فيديو

قال النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، تعليقا على رفض البعض دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا في قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية: "ما رأيناه اليوم بعيد عن الأخلاق المصرية الأصيلة التي نصت عليها كل الأديان السماوية".





وأضاف السيد الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " ما رأيناه اليوم أمر سلبي لا يعبر عن طبيعة شعب مصر الوفي وهؤلاء القلة لا يعبرون عنا".





وتابع: تواصلت مع فضيلة المفتي والأزهر الشريف ووزير الأوقاف للتأكيد على ضرورة عدم السكوت عما حدث في قرية شبرا البهو ".





وأكمل: "مصر دولة قوية ولها قائد قوي وأخلاق ، وصدرت بيانات سريعة من المؤسسات الدينية بيانات تدين ما حدث وتؤكد على حرمة الموتى".





وقال وكيل أول البرلمان: "هناك منظومة كبيرة في الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا ، وتلك المنظومة تضرب المثل القوي في التعامل مع فيروس كورونا".



