5 أجهزة تجعل سيارتك موديل 2020

تتنافس شركات الالكترونيات خصوصا الخاصة بالسيارات بقوة في مجال تصنيع الإلكترونيات الخاصة برفاهية السيارة ، فلم يعد الآن ينبغي عليك أن تشتري سيارة موديل 2020 لتحصل على الكماليات والرفاهية بس يمكنك بأجهوة وحيل بسيطة تجعل سيارتك برفاهية وخصائص السيارات الجديدة موديل 2020 في هذا السياق نطرح عليكم بعض هذه الأجهزة لنطلعكم عليها.

audio transmitter -1



هو جهاز صغير يتم توصيلة بولاعة السيارة ويقوم بتحويل كاسيت السيارة العادي لكاسيت بلوتوث وتستطيع ربط هاتفك لاسلكيا .







2-camera car driver



هي كاميرا صغيرة يتم تثبيتها في خلفية السيارة وعند الرجوع للخلف تمكنك من روية الاشياء في خلفية السيارة لتمنعك من التصادم بأي شيئ .







3- smart screen



هي شاشة تثبت علي مرأة الصالون في داخلية السيارة تستطيع ربطها بكاميرا وتستطيع ايضا ان تعرض عليها مقاطع الفيديو الخاصة بك .







4- Mobileye 560

جهاز لديه القدرة على رصد الأجسام التي تمر أمام السيارة بصورة مفاجأة وتحذير قائد السيارة منها كما يمكنه التعرف على سرعة السيارة وإنذار قائد السيارة إذا تخطى حدود السرعة المحددة





5- subwoofer car

هو مكبر صوت يتم توصيلة بكاسيت السيارة ويعطيك صوت ضخم ومجسم كالصوت الذي تسمعة في سيارة mini cooper .

