دار الإفتاء: المتوفى بفيروس كورونا شهيد عند الله

قالت دار الإفتاء إن المتوفى إذا لقي ربه متأثرًا بفيروس كورونا فهو في حكم الشهيد عند الله تعالى لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرًا محتسبا.





وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه لا يجوز اتباع الأساليب الغوغائية من الاعتراض على دفن شهداء فيروس كورونا التي لا تمتُّ إلى ديننا ولا إلى قيمنا ولا إلى أخلاقنا بأدنى صلة .



