أمين الفتوى يحذر من الامتناع عن دفن الموتى لهذا السبب

أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن امتناع البعض عن

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو له، أن الدفن حق للميت ومادامت وزارة الصحة صرحت دفن الجثمان فإنه يحرم ويمتنع على أي أحد الاعتراض على الدفن.

وأضاف عمران :المتوفون بكورونا نحتسبهم من الشهداء، خصوصًا لو كانوا من الأطباء المرابطين، أو من أصحاب الواجب أمام الله".

وأكد أن الامتناع عن دفن الموتى لا ينطبق عليه أي تشريع أو أي أخلاق، مشيرًا إلى أنه يتوجب توجيه الدعاء لله سبحانه وتعالى لتقبل شهدائنا الذين أفضوا إلى ربهم خصوصًا بعد معاناتهم بسبب هذا الفيروس.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وجعل من ضمن الإكرام دفن الجثمان بعد الوفاة، والاعتراض على هذا التكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى أو التنمر أو السخرية ولو في القلب إثم وجريمة كبيرة عند الله.