بيراميدز يقدم أحمد فتحي إلى صفوفه على طريقة The dark knight .. فيديو

أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي بشكل رسمي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر، بعدما رفض اللاعب التجديد للنادي الأهلي وفضل الرحيل عن صفوف الأحمر.





واستعان نادي بيراميدز بشخصية الجوكر الشهير والتي قام بها الممثل الراحل هيث ليدجر خلال فيلم The dark knight، وهو أحد سلاسل أفلام باتمان.





ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.



