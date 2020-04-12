جثمان المتوفى بـ كورونا لا ينقل العدوى .. وهذه أفضل طريقة للتعامل مع مصابي الفيروس

استنكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، واقعة رفض بعض المواطنين دفن الطبيبة المصابة بـ فيروس كورونا ، مضيفا أن هذه الواقعة لا تليق بشعب مصر المعروف بالصفات الحميمية، مؤكدا أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا لا تنتقل العدوى بعد دفنها.



وكشف " خالد مجاهد " الإجراءات الوقائية أثناء التعامل مع حالات الوفاة المصابة بـ كورونا، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخري لابد أن تتبع بعد تغسيل وتكفين المتوفي، مؤكدا أن الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، والإجراءات التي تسير عليها الحكومة المصرية ناجحة.





وتحدث المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة عن أفضل طريقة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، مشددا على أفضل سيناريو للتعامل مع الوباء هو عزل المخالطين للمريض 14 يوما لحين ظهور النتيجة، موضحا أن هناك فرق للدعم النفسي للأطقم الطبية في المستشفيات.





- جثمان المتوفى بـ كورونا لا ينقل العدوى

أكد «خالد مجاهد» أن جثامين المتوفين بسبب فيروس كورونا لا ينتقل بالعدوى بعد دفنهم طالما تمت عملية الغسيل والتكفين والدفن بالطرق المتبعة التي ألزمت بها وزارة الصحة والجهات المختصة.





- إجراءات وقائية أثناء التعامل مع حالات الوفاة المصابة بـ كورونا

وأضاف أن التعامل مع حالات الوفاة المصابة بفيروس كورونا لها إجراءات وقائية خاصة لابد أن تتبع منذ خروج الجثمان من ثلاجة حفظ الموتى والغسل والتكفين، موضحا أن وزارة الصحة عليها المسئولية إتباع هذه الإجراءات لحين تسليم الجثمان لأسرة المتوفى لدفنه.





- إجراءات خاصة مع التعامل مع الجثمان المصابة بفيروس كورونا

وأشار إلى أن هناك معاملة خاصة مع التعامل مع الجثمان المصابة بفيروس كورونا، ويتم تطهير الجثمان مع ضرورة ارتداء الملابس الخاصة بالوقاية لا يتم التهاون بها، وطريقة خلعها بعد الإنتهاء من العملية وذلك تحت إشراف إدارة مكافحة العدوى.





- وضع المتوفي داخل كيس بلاستيكي مكتوب عليه خطر الإصابة بالعدوى

وأوضح أن هناك إجراءات أخري لابد أن تتبع بعد تغسيل وتكفين المتوفي، ويتم وضعه داخل كيس بلاستيكي موضوع عليه خطر الإصابة بالعدوى ويتم توضيحه هذا في أوارق رسمية، ثم يتم وضع الجثمان في صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير ويتم تسليمه ليتم الدفن بإشراف من الصحة.





- الصحة توفير سيارات الإسعاف نقل الجثامين المصابة بفيروس كورونا

ونوه إلى أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف لنقل الجثامين المصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت تنقلهم سيارات نقل الموتى، لافتا إلى أن هناك إشرافا كاملا من قبل الطب الوقائي حتى لحظة دفن وفيات كورونا.





- الوضع الحالي لـ كورونا في مصر مطمئن

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، والإجراءات التي تسير عليها الحكومة المصرية حول الحفاظ على الوضع الحالي والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» شهادة نجاح لمصر.





- توقعات علمية بشأن سيناريو أزمة فيروس كورونا في حالة الخطر

وأضاف أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا منذ بداية انتشار المرض، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالطرق العلمية من قبل لجان مختصة، موضحا أن هناك توقعات علمية بشأن سيناريو أزمة فيروس كورونا في حالة الخطر.





- مصر أقرب سيناريو لليابان في التعامل مع كورونا

وأشار،إلى أن مصر أقرب سيناريو لليابان لاننا نتبع نفس الأساليب في الإجراءات، موضحا أن مصر إذا التزمت على هذه الإجراءات ستكون أقرب لمواجهة هذا الوباء العالمي، خاصة أن الأسبوع 7 و8 مروا بشكل جيد.





- أغلب المتوفين بـ كورونا كانوا يعانون من أمراض مزمنة

ولفت الدكتور خالد مجاهد إلى أن 30% من وفيات فيروس كورونا توفوا قبل وصولهم الي المستشفيات، و20% توفوا بعد 48 ساعة من وصولهم المستشفيات، مؤكدا أن أغلب المتوفين بسبب كورونا كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل إصابتهم بالفيروس المستجد.





- أهمية ارتداء الملابس والأقنعة الواقية أثناء التعامل مع المرضى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إجراءات، أُرسلت للفرق الطبية، بأهمية ارتداء الملابس الواقية أثناء التعامل مع المرضى، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية ليتم العمل عليها من قبل الفرق الطبية على مستوى الجمهورية.





- أفضل طريقة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا

وأضاف «خالد مجاهد» أن حالات الإصابات لدى الفرق الطيبة 12% فقط من داخل المستشفيات بسبب التدخلات غير الآمنة وباقي الإصابات خارج المستشفى، موضحا أن وزيرة الصحة وجهت بإجراءات مشددة لأن هناك أكثر من 80% من الخارج.





وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة، إلى أن أكثر من 25 ألف شخص أجرى عليهم تحليل الكاشف السريع بشأن فيروس كورونا بالإضافة الي الكشف على القادمين من الخارج، مؤكدا أن أفضل سيناريو للتعامل مع فيروس كورونا هو عزل المخالطين للمريض 14 يوما وهذا ما يتم تطبيقه طبقا للأسس العلمية في كل الدول.





- فرق للدعم النفسي للأطقم الطبية في المستشفيات

ونوه إلى أن حتى هذه اللحظة وزارة الصحة المصرية تعمل بالطريقة التي تعاملت معها، ويعملون الآن على اكتشاف أي علاج طبقا لقانون التجارب السريرية ولجنة البحث العلمي لحين إقرار القانون الجديد للتجارب السريرية.





وقدم متحدث الصحة الشكر لكل الفرق الطيبة عما يقمون به، مؤكدا أن الفرق الطبية بحاجة الي الدعم ووزارة الصحة وجهت فرق للدعم النفسي يتواجدون مع الأطباء في المستشفيات.