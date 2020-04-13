حقيقة ترشح عمرو الجنايني لرئاسة اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة وذلك بفرمان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وقال عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر اون تايم سبورت ، :"إن هذا الكلام لم يحدث، وانه لم يتطرق الي تفكيره ان يترشح الى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".





وتابع الجنايني :" اللجنة الخماسية ليس من حقها خوض الانتخابات القادمة، وهذا شرط فيفا لكي نتولى المهمة، ووقعت اللجنة على إقرار بذلك".



