صندوق النقد الدولي يعلق على إجراءات سلطنة عمان في مواجهة كورونا

أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات والتدابير التي تتخذها سلطنة عُمان تستجيب للتطورات المتعلقة بفيروس كوفيد 19، والانخفاض الحاد في أسعار النفط.









وقال في تقرير حول ردود فعل 193 دولة على جائحة كوفيد-19: ان السلطات في سلطنة عُمان نفذت مجموعة من التدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، وشمل ذلك قيود السفر بما في ذلك على الرحلات الدولية والنقل العام الداخلي وسيارات الأجرة، إضافة إلى إغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، باستثناء البقالات والصيدليات وخدمات توصيل الطعام ومحطات الوقود، والحد من حضور الموظفين في أماكن العمل الحكومية والشركات الخاصة إلى الحد الأدنى المطلوب.









و ان انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، فقد أعلنت الحكومة أنها ستخفض الإنفاق في ميزانية 2020 بنسبة 5 بالمائة كما أعلنت عدة تدابير لدعم الاقتصاد، شملت تعليق الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية حتى نهاية أغسطس، والإعفاء من دفع إيجار الشركات في المناطق الصناعية للأشهر الثلاثة المقبلة، وتخفيض رسوم الشحن الجوي، وتأجيل دفع أقساط القروض للمقترضين من بنك التنمية العماني وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.









وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن جهاز الضرائب أعلن مطلع أبريل الجاري عن مجموعة من الإجراءات شملت الإعفاء من الغرامات والعقوبات على الإفصاح المتأخر، والسماح بدفع الضرائب على أقساط.







