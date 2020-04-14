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مرأة

للشعور بأمان ..4 نصائح تجنبك حوادث الحروق في المطبخ

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:51 ص
حوارق المطبخ
حوارق المطبخ
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أسماء عبد الحفيظ
تتعرض بعض السيدات ،لمشكلة حوارق المطبخ ،مما يجعله أكثر الأماكن لاشتعال الحوارق فى المنزل ووقوع الكوراث ،لذلك ،يقدم موقع wikihow عدد 4 نصائح تجنبك حوادث الحروق في المطبخ للشعور بأمان أكثر داخل المنزل .

الملابس والأقمشة

-عدم الانتباه للملابس التي نرتديها أمام موقد البوتاجاز قد يسبب كوارث لا نضعها في الحسبان، فالملابس ذات الأكمام الواسعة والطويلة وخاصة تلك المصنوعة من الألياف الصناعية، قد تمتد النيران إليها أثناء انشغالك ،أيضًا ترك المناشف قربَ الفرن وهو مشتعل قد يؤدي إلى إمساك النار بالمنشفة وبالتالي انتشار الحريق في المطبخ.

لذا يجب الانتباه للملابس التي نرتديها ونحن في المطبخ وربط الشعر جيدًا، والاحتفاظ بأي شيء يمكن أن يكون خطر نشوب حريق، بعيدًا عن أسطح الموقد، مثل قفازات الفرن، والمناشف الورقية، وقطع القماش.

ترك الطعام والخروج من المطبخ

قد تنشغل ربة البيت في أمور أخرى بعد وضع الطعام على الموقد، كالرد على التليفون أو الحديث مع الجارة، فيحترق الطعام، وبمجرد عودتها والنظر لشكل الإناء تصيبها صدمة وقتية فلا تستطيع التصرف، وهو الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءًا. ويحدث هذا نتيجة لترك للطعام لفترة طويلة على النار وعدم تفقدك له من فترة لأخرى ،لذا، يجب دائمًا البقاء في المطبخ أثناء الطهي، والخروج فقط عند الاطمئنان من إطفاء جميع شعل البوتاجاز.


السوائل والزيت

-عند تحضير المأكولات المقلية، قد ننسى وتقوم بالتقليب وأيدينا مبتلة، وعندما تتساقط قطرات الماء في الزيت تشتعل النيران.
لذا قم بتغطية المقلاة جيدًا لضمان عدم دخول الهواء للزيت حتى لا يزيد من الاشتعال، والتأكد من جفاف اليدين قبل التقليب، والأسرع من ذلك هو استخدام الملح لإطفاء اشتعال الزيت فهو يعمل على إخماد النيران على الفور.

مطفأة الحريق وجهاز الإنذار

احتفظ دائمًا بمطفأة حريق بالقرب منك في المطبخ، وفي حال عدم امتلاكك لواحدة يمكنك استخدام صودا الخبز في إخماد الحرائق الصغيرة التي يسببها إمساك النار بزيوت الطهي، وعدم استخدام الماء لإخماد الحرائق الناتجة عن زيوت الطهي، فالماء يزيدها اشتعالًا. كذلك تأكد من أن جهاز إنذار الدخان في حالة جيدة.​
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