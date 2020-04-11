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مرأة

ما هي فوائد استنشاق البخار؟

السبت 11/أبريل/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
يحدث انسداد الأنف بسبب التهاب في الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية. يمكن أن تصبح الأوعية الدموية متهيجة بسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة ، مثل البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الفائدة الرئيسية للتنفس في البخار الدافئ الرطب قد تساعد في تخفيف الشعور بالتهيج وتورم الأوعية الدموية في الممرات الأنفية. قد تساعد الرطوبة أيضًا على ترقق المخاط في الجيوب الأنفية ، مما يسمح لها بالتفريغ بسهولة أكبر. يمكن أن يسمح ذلك بعودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي ، على الأقل لفترة زمنية قصيرة.

ما هى الامراض التى تحتاج من خلالها لاستنشاق البخار.. 



نزلات البرد
انفلونزا (الانفلونزا)
التهابات الجيوب الأنفية ( التهاب الجيوب الأنفية المعدي )
التهاب شعبي
حساسية الأنف
في حين أن استنشاق البخار يمكن أن يوفر راحة ذاتية من أعراض البرد والالتهابات التنفسية العلوية الأخرى ، إلا أنه لن يجعل العدوى تختفي بشكل أسرع.

صداع الراس
احتقان الأنف
تهيج الحلق
مشاكل في التنفس بسبب احتقان الشعب الهوائية
الممرات الأنفية الجافة أو المتهيجة
سعال


في الواقع ، لا يؤدي استنشاق البخار إلى قتل الفيروس المسؤول عن العدوى، في أفضل الأحوال ، قد يجعلك استنشاق البخار تشعر بتحسن قليلًا لأن جسمك يحارب نزلة البرد.

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