للعام الثاني على التوالي.. مخرج مسلسل دينا الشربيني يعلن انسحابه

للعام الثاني على التوالي، يعلن مخرج مسلسل دينا الشربيني عن انسحابه من المسلسل قبل اكتمال تصويره، فبعد أن أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري انسحابها من مسلسل «زي الشمس» العام الماضي، أعلن هذا العام المخرج هاني خليفة انسحابه من مسلسل «لعبة النسيان» بعدما انتهى الأخير من نصف مشاهد المسلسل.
وتولى المخرجان أحمد شفيق وتامر العشري، تصوير باقي مشاهد المسلسل بوحدتي تصوير بعد انسحاب هاني خليفة، وبدأ بالفعل تصوير باقي مشاهد المسلسل.
من جهة أخرى، طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل دينا الشربيني، الجديد "لعبة النسيان"، بعدسة مصور الهضبة كريم نور، تمهيدًا لعرض العمل في رمضان 2020.
تجسد دينا الشربيني، شخصية فتاه تدعى رقية ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والإثارة والغموض.
مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.