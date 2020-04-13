للعام الثاني على التوالي.. مخرج مسلسل دينا الشربيني يعلن انسحابه

للعام الثاني على التوالي، يعلن مخرج مسلسل دينا الشربيني عن انسحابه من المسلسل قبل اكتمال تصويره، فبعد أن أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري انسحابها من مسلسل «زي الشمس» العام الماضي، أعلن هذا العام المخرج هاني خليفة انسحابه من مسلسل «لعبة النسيان» بعدما انتهى الأخير من نصف مشاهد المسلسل.





وتولى المخرجان أحمد شفيق وتامر العشري، تصوير باقي مشاهد المسلسل بوحدتي تصوير بعد انسحاب هاني خليفة، وبدأ بالفعل تصوير باقي مشاهد المسلسل.



