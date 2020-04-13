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بين الناس

مشهد غير متوقع في شارعي الهرم وفيصل خلال حظر التجول.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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مريم عزت _نور المصرى
رصدت عدسة صدى البلد شارعى فيصل والهرم فى ساعات الحظر، وظهر مشهد غير متوقع تمثل فى ظهور مواطنين وسيارات فى الشوارع مخالفين حظر التجول. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.

تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وبدأ تطبيقها من الأربعاء الماضى ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا.
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