كورونا يكشف الجريمة.. زوج يقتل زوجته ويخفى جثتها ويدعى إصابتها بالفيروس





في ظل الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، قام الزوج المتهم «ديفيد أنتوني»، 43 عامًا، من فلوريدا، بقتل زوجته «ريتشين أنتوني» البالغة من العمر 51 عاما، وإلصاق التهمة بفيروس كورونا المستجد للهروب من العقاب.





رتب الزوج جريمته جيدًا بعد بدء إجراءات انفصاله هو وزوجته قبل الجريمة بأشهر، وأرسل رسائل نصية من هاتف الضحية تخبر فيها معارفها بأنها التقطت فيروس كورونا وتم احتجازها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد الخروج من مركز جوبيتر الطبي.









تقول إحدى صديقات القتيلة للشرطة إنها تلقت "رسالة نصية مشبوهة" في 25 مارس من هاتف جريتشين، تخبرها أنها أصيبت بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتم احتجازها وفقًا لصحيفة "إن بي سي نيوز".





وكشفت شاهدة للسلطات أنها تلقت "رسالة نصية مشبوهة" في 25 مارس من هاتف غريتشين، تخبرها أنها أصيبت بمرض "كوفيد 19"، وأنها محتجزة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بعد الخروج من مركز "جوبيتر" الطبي، واستمر الزوج في خطته بإرسال الرسائل ليرفع الشك عنه.





عثرت الشرطة داخل منزل الضحية على بقع مبيضات فوق أرضية المرآب، وعلى خرقة وزجاجات من مواد التنظيف في المطبخ، ومناشف عليها بقع دموية في الغسالة، مما أثار الريبة في اختفائها وقد أكد الجيران أنهم سمعوا صراخها يوم 21 مارس بينما تقول: "لا.. هذا مؤلم".





بعد التمحيص، تأكد عدم دخول الضحية أي مشفى أو وجود سجلات تفيد بإصابة مريضة تحمل اسم جريتشين أنتوني بفيروس كورونا، أو تلقيها العلاج في أي مكان، كما أكد المقربون أنها بدت بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة في العمل قبل اختفائها.

حاول زوج أمريكي استغلال أزمة تفشي جائحة الفيروس التاجي "كورونا" في التخلص من زوجته التي تكبره بـ8 سنوات، والتخلص منها بدم بارد.