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منوعات

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:57 ص
أمريكا كورونا
أمريكا كورونا
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عزة عاطف
بالتزامن مع حالة الفوضى التي خلفها فيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية نظرًا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بصورة هائلة بمعدل حالة كل ١٥ ثانية، انتشرت عدد من الصور لجثث متراصة فوق بعضها البعض.
تظهر الصور الاحتفاظ بجثث ضحايا كورونا في إحدى الغرف الفارغة بمستشفى «ماونت سيناي»، علاوة على جثث جماعية تراصت فوق بعضها البعض داخل ثلاجات المشرحة.

نشر العاملون في المستشفى الواقعة في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية الصور على مواقع التواصل، بينما نشرت وكالة سي إن إن صورًا أخرى.

تكدست الجثث في الصور التي نشرتها الوكالة داخل إحدى ساحات الانتظار المخصصة للسيارات بالمشفى، بالإضافة إلى صور الجثث المكومة داخل ثلاجة مشرحة.


نشر عاملون في مشفى “ماونت سيناي” بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية، صورا تظهر الاحتفاظ بالجثث في إحدى الغرف الفارغة.

كما أظهرت صور أخرى، حصلت عليها شبكة “سي إن إن”، تكدس جثث في وحدة حفظ مبردة، وضعت في ساحة انتظار مخصصة للسيارات في المشفى.

وتبين أن الصور قد تم التقاطها في أول أبريل الحالي خلال وردية ١٢ ساعة في المستشفى، بينما أكد عامل في المستشفى للوكالة بأن إحدى الغرف المخصصة لدراسة عادات النوم، تم تحويلها إلى مخزن لاحتواء الجثث حتى تبدأ ورديات عمال المشرحة.


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