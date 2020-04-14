جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوضح إجراءات الحد من تداعيات كورونا

قال الأستاذ محمد عبد المالك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: إن طبيعة عمل جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر بكل أشكال الدعم سواء دعم مالى أو فنى أو تسويقى أو إدارى أو قانونى.





وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عند ظهور أزمة كورونا المستجد يجب أن يكون الجهاز وراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الإطمئنان على سير تلك المشروعات بشكل جيد.





وأوضح أن الجهاز مع بداية ظهور الأزمة أدى مجموعة من المبادرات، أولها إتخاذ قرارات سريعة جدا من أجل مواكبة التيار الخاص بكورونا وتقديم كافة سبل الدعم لكل أصحاب تلك المشروعات، وخاصة المشروعات التى كانت تعانى من إضطراب بالفترة الأخيرة.





وأفاد انه يتم توفير المطهرات والمسلتزمات الطبية، حيث تم إنشاء سلسلة تسهيلات إئتمانية قادرة على سد إحتياج تلك المشروعات، مضيفا إلى أنه تم تأجيل الفئات الحاصلة على قروض بجهاز تنمية المشروعات إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بدون أى فوائد أو غرامات.





وتابع أن أساس الجهاز هو متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج، مضيفا إلى إنشاء مبادرة لمنع الإعاقة بسبب إستئناف العمل بسبب كورونا، يطلق عليها القرب الإستثنائي للتشغيل بحد أقصة مليون جنيه لتلك المشروعات حتى يقدر على سداد تلك الإحتياجات.