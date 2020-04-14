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أحمد موسى: منظمة الصحة العالمية "بتصوت" من فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:48 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عادل نصار
طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين الجلوس في المنزل خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوضع في مصر غير جيد.

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تحولا يحدث في الفيروس في الانتشار والانتقال، مشيرا إلى أن العلماء حول العالم يعملون على هذا الفيروس وكل يوم يكتشف أمر جديد.

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر على مسافة أربعة أمتار، ويظل في الهواء بالساعات وبالتحديد من 30 دقيقة إلى أربع ساعات وفقا لما قالته الدولة الروسية.

وأنهي الإعلامي، أن "منظمة الصحة العالمية بتصوت جامد بسبب فيروس كورونا ومن دول العالم التي تفتح شوية بشوية وتفك الحظر التي كانت تفرضه وهذا خطر كبير".
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