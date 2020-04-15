أبرز فيديوهات التوك شو..رجال الداخلية تصفي عناصر إرهابية في الأميرية.. وأحمد موسى يصفق على الهواء.. وزير التموين يوضح منافذ معرض أهلا رمضان هذا العام..محمد صبحي تبأ بكورونا في احدى مسرحياته

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء خلال تأكيده أن عدد الإصابات في مصر اليوم قد وصل لـ 160 إصابة و14 حالة وفاة، مؤكدا أ ننا "دخلنا بمنحنى مش كويس و14 وفيات نتيجة التجمعات والهيصة وعدم الالتزام".



