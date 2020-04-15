أبرز فيديوهات التوك شو..رجال الداخلية تصفي عناصر إرهابية في الأميرية.. وأحمد موسى يصفق على الهواء.. وزير التموين يوضح منافذ معرض أهلا رمضان هذا العام..محمد صبحي تبأ بكورونا في احدى مسرحياته

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد أبرزها فيما يلي:
أعلن الإعلامي أحمد موسى، تصفية جميع العناصر الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل في حي الأميرية على يد قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
وصفق أحمد موسى على الهواء تحيةً لرجال الشرطة، أثناء برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا "حيوا رجال الداخلية".
انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء خلال تأكيده أن عدد الإصابات في مصر اليوم قد وصل لـ 160 إصابة و14 حالة وفاة، مؤكدا أننا "دخلنا بمنحنى مش كويس و14 وفيات نتيجة التجمعات والهيصة وعدم الالتزام".
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي أن هذا الرقم هو أكبر رقم توصله مصر اليوم معلقا "ربنا يستر ومنوصلش 3000 حالة بنهاية هذا الأسبوع ومعقولة تىستهتروا بأمن وسلامة صحتكوا".
عرضت قناة اكسترا نيوز، مقطع فيديو مباشر، لإطلاق النار المتبادل بين قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية ومجموعة من الإرهابيين بحي الأميرية في القاهرة.
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن كمية الأخطاء الموجودة كانت كبيرة وكان هناك أخطاء لأسماء مكررة وارقام خاطئة ببطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين.
وأضاف المصيلحي خلال حواره لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن التنقية كان تتطلب رؤية سياسية كبيرة مشيرا إلى أنه كان هناك أرقام قومية مكررة ونسبة التكرار كانت تصل لـ 20 مرة لنفس الشخص وهناك رقم واحد فقط صحيح.
كد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن معرض "أهلا رمضان" لن يتم تقديمه بشكله المعتاد مؤكدا أنه كان لا بد من عدم وجود تجمعات كبيرة لحماية المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.
وأضاف المصيلحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه سيكون هناك أكثر من 1863 منفذ سيقدم منتجات معارض أهلا رمضان بتواجد أكثر من 79 شركة.
قال الفنان محمد صبحي، إنه اتجه إلى القراءة بقدر كاف بعد البقاء في المنزل لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأضاف محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: " كتبت مسرحية خيبتنا عام 2004 وعرضتها في عام 2018، ومن قراءات الماضي ومراقبة الحاضر نستطيع استشراف المستقبل".
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمر جميع المحافظين بإزالة التعديات على أملاك الدولة، موضحًا :" اللواء شعراوي بينزل يتابع الإزالات بنفسه".
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامى خالد أبو بكر أن " الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمروا بإزالة جميع التعديات وتحويل المخالفين للنيابة العاجلة".
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، فيديو يظهر قيام مدير مدرسة بمحافظة القليوبية بيع الأبحاث لتلاميذ المرحلة الابتدائية نظير مبالغ مالية.
وعلق "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تواصل مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للوقوف على ملابسة الواقعة قبل الخروج للهواء، وأكد له أنه تم وقف مدير المدرسة وسيتم التحقيق معه غدًا الأربعاء.
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، مقطع فيديو لمواطن من العمالة غير المنتظمة أثناء قيامه بصرف المنحة من أحد مكاتب البريد.
ووجه المواطن أثناء صرفه المنحة، رسائل في غاية الأهمية، قائلا "تحيا مصر، وتحيا القوات المسلحة".
قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن " الفترة الحالية الأخطر منذ بداية أزمة فيروس كورونا ويجب تجنب التجمعات تمامًا".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون إى"، تقديم الإعلامى خالد أبو بكر أن الوعي الاجتماعي لدى المواطنين سيحد من الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الدولة ما زالت في المعدل المئوي للإصابة بالفيروس، كما أن الدولة وفرت كل السبل ولكن التجمعات موجودة ونحن نسير في معدل مئوي.