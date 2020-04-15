عبر الفيسبوك.. انطلاق مبادرة "مراجعة درسك" لطلاب الثانوية العامة في سيناء

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أطلق مركز شباب مدينة العريش شمال سيناء مبادرة ” مراجعة درسك ” لطلبة الثانوية العامة ، وذلك فى إطار الخطة العامة التى انتهجتها الدولة فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة الشباب بالمحافظة، إن المبادرة تهدف إلي مساعدة طلاب المدارس الراغبين فى مراجعة دروسهم عن طريق استخدام موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، إلي جانب تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور ولمساعدة طلاب جميع المراحل الدراسية المختلفة من الابتدائى حتى الثانوى عام وفنى وطبقا للتعليمات.وأشار ناصر العزازى مدير المركز، إلى أن هذه المبادرة جاءت فى إطار الخدمة المجتمعية لمراكز الشباب وأهمية الدور الذى تقوم به المراكز لرعاية الشباب أعضاء ورواد المركز.وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على التلاميذ والطلاب وذلك بمنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار إلي يتم التواصل مع المدرسين المتميزين فى كافة المواد الدراسية لشرح المواد بطريقة سهلة جذبت العديد من الطلاب لخدمات الإنترنت ومركز معلومات المركز.ولفت العزازي إلى أن المبادرة لاقت المبادرة أعلى نسب فى المشاهدة من الطلاب والتفاعل مع مدرسى المواد المتميزين، وقد نهج عدد آخر من مراكز الشباب نفس التجربة.