بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

يعد المذيع أداة الإعداد والإخراج، فلا يمكنه التعبير عن آرائه أو إشراك مبادئه في الحوار، لكننا قد نتساءل في بعض الأحيان عن ما يدور في خلد المذيعين، وما ردود الأفعال التي يضطرون إلى كظمها أثناء إجراء الحوار لعدم إفساد برامجهم.

ولأن الصعاب تكشف معادن الناس، وتبُح بما خفي داخل نفوسهم، اضطرت إصابة مذيع أمريكي بفيروس كورونا القاتل وشعوره بأن حياته على المحك، إلى الاعتراف بكل ما كرهه في عمله أثناء مسيرته الإعلامية.

كشف «كريس كومو» مذيع شبكة CNN الأمريكية عن شعور "بالإحباط" يتملكه تجاه عمله في وظيفته الإعلامية، قائلًا إنه "لا يستطيع الانغماس في اللاعقلانية، واحتمال التحزب المفرط"، موجهًا انتقادات لاذعة للجمهوريين والديموقراطيين وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا.

وقال المذيع التليفزيوني الشهير، أثناء برنامجه "Let's Get After It"، إنه سئم من بعض الأشياء التي تترافق مع كونه مضيفًا تلفزيونيًا، مثل إجراء مقابلات مع سياسيين مخادعين ورؤيتهم ينتقدون بعضهم البعض ويناقضون أنفسهم على الشاشات.

يمكث "كومو"، في فترة الحجر الصحي داخل قبو منزله منذ إثبات إصابته بفيروس كورونا التاجي، وقد بدأ بث برنامجه من داخل القبو قائلًا: "لا أريد قضاء وقتي في القيام بأشياء سخيفة لا أعتقد أنها ذات قيمة كافية بالنسبة لي شخصيًا".

وأعرب كومو عن أسفه، حيث لا تسمح مهنته له بإخبار منتقديه "ذهبوا إلى الجحيم".





وأضاف في تصريحات صادمة، "لا أحب ما أقوم به فعلًا بشكل احترافي"، كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا خلال حديثه.