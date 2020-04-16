رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

لا يفرق فيروس كورونا التاجي بين كبير وصغير، فقد بدأ في ضرب الأجنة والرضع، حيث دخل طفل بريطاني يبلغ من العمر 11 أسبوعًا فقط في صراع مأساوي مع الفيروس القاتل.

جاءت اختبارات الرضيع «آريس بانيستر» إيجابية للفيروس القاتل، وتم حجزه داخل مستشفى ليستر الملكي، ليكافح الفيروس القاتل وحيدًا تحت أجهزة التنفس.

دخل الرضيع المسكين الذي لا يفقه شيئًا عن العالم الخارجي حتى الآن إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي بدرجة حرارة مرتفعة وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في اليوم التالي حسبما أفادت بي بي سي.

تقول والدته جودي بانيستر 30 سنة من ليستر بأن حالة آريس "بدت وكأنها استقرت"، لكن أصابها "بالخوف والذعر" بعد تشخيص إصابته بـ كورونا Covid-19.

وتضيف السيدة بانيستر وهي أم لثلاثة أطفال آخرين: "لقد اعتقدنا بعدم وجود أي أمل شفائه على كوكب الأرض".. "شعرنا بالخوف والذعر.. وجلست هناك أبكي. لقد كان الأمر مروعا".

استكملت الأم تصف مأساتها: "أول شيء فكرت به تلقائيًا أنه سيموت.. كنت خائفة جدا"، بينما كتبت في منشور على حسابها في فيسبوك Facebook تحث المواطنين على البقاء في المنزل.

