AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:54 ص
رضيع يقاتل كورونا
رضيع يقاتل كورونا
Advertisements
عزة عاطف

لا يفرق فيروس كورونا التاجي بين كبير وصغير، فقد بدأ في ضرب الأجنة والرضع، حيث دخل طفل بريطاني يبلغ من العمر 11 أسبوعًا فقط في صراع مأساوي مع الفيروس القاتل.

جاءت اختبارات الرضيع «آريس بانيستر» إيجابية للفيروس القاتل، وتم حجزه داخل مستشفى ليستر الملكي، ليكافح الفيروس القاتل وحيدًا تحت أجهزة التنفس.

دخل الرضيع المسكين الذي لا يفقه شيئًا عن العالم الخارجي حتى الآن إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي بدرجة حرارة مرتفعة وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في اليوم التالي حسبما أفادت بي بي سي.

تقول والدته جودي بانيستر 30 سنة من ليستر بأن حالة آريس "بدت وكأنها استقرت"، لكن أصابها "بالخوف والذعر" بعد تشخيص إصابته بـ كورونا Covid-19.

وتضيف السيدة بانيستر وهي أم لثلاثة أطفال آخرين: "لقد اعتقدنا بعدم وجود أي أمل شفائه على كوكب الأرض".. "شعرنا بالخوف والذعر.. وجلست هناك أبكي. لقد كان الأمر مروعا".

استكملت الأم تصف مأساتها: "أول شيء فكرت به تلقائيًا أنه سيموت.. كنت خائفة جدا"، بينما كتبت في منشور على حسابها في فيسبوك Facebook تحث المواطنين على البقاء في المنزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع

شاهد ما فعله فيروس كورونا بسائق شاحنة إيراني فجأة

أم تشارك لقطات مؤثرة لطفلتها حديثة الولادة من المستشفى بعد إصابتها بـ كورونا

التأكد من إصابة رضيع عمره 3 أسابيع بـ كورونا في نيويورك.. تفاصيل

أصغر ضحية لكورونا.. وفاة طفل مسلم وأسرته المصابة لم تتمكن من حضور جنازته

ترشيحاتنا

أحد شهود واقعة الأميرية يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث.. فيديو

صاحب العمارة ينتمى للجماعة الإرهابية.. فؤاد علام: اختيار الإرهابيين منطقة الأميرية لغز ستكشفه أجهزة الأمن.. فيديو

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

فيحاء خطفت القلوب.. حكاية نيفين مندور من "اللي بالي بالك" إلى المخدرات

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الليمون

تعرف على موعد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

تقليعة جديدة.. لافتات مضيئة في شوارع المحلة لحث المواطنين علي الالتزام بالعزل المنزلي.. صور

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها