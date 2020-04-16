القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

لم يقتصر الأمر على البشر فقط في التضحية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل، فقد قررت حديقة ألمانية القتل الرحيم للحيوانات لعدم توافر الطعام.





أصدرت مديرة حديقة حيوان نيومونستر نداءً للمساعدة بعد كشفه أنهما بصدد احتمال إطعام الحيوانات لبعضهما البعض من أجل اجتياز وباء فيروس كورونا التاجي وفقًا لصحيفة "مترو".





قالت «فيرينا كاسباري» إن حديقة الحيوانات في حاجة إلى جمع التبرعات بسبب عدم قدرتها على فتح أبوابها أمام الزوار خلال عيد الفصح.





تقول فيرينا لصحيفة Die Welt الألمانية: "حضرنا قائمة وقمنا بإدراج الحيوانات التي يجب أن نذبحها أولًا".





وأوضحت أن تلك الخطوة غير السارة ستكون الملاذ الأخير ومع ذلك، في حين أنها ستحافظ على تغذية بعض الحيوانات ، إلا أنها لن تساعد في تقوية الوضع المالي كثيرًا، وأكدت أنه إذا استمر الأمر فسأضطر إلى القتل الرحيم للحيوانات بدلًا من تركها تتضور جوعًا".





ففي أسوأ الأحوال سيكون عليهم إطعام بعض الحيوانات لحيوانات أخرى، لا تزال التكاليف مرتفعة في حديقة الحيوانات لأن الكثير منهم يحتاجون إلى طعام طازج يوميًا، وخاصة طيور البطريق التي تحتاج إلى زيادة مستمرة في الأسماك، كانت هناك أيضا تقارير عن تأثر صحة الحيوانات العاطفية لافتقادها الاهتمام البشري.



