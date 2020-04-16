مشكلة جديدة تظهر في شاشة هواتف Samsung Galaxy S20 Ultra.. تفاصيل

يبدو أن عام 2020 ليس بالجيد إطلاقًا للصانع الكورى الجنوبي العريق سامسونج ، بعدما اشتكي العديد أصحاب هواتف Samsung Galaxy S20 من تحول ألوان الشاشات إلى اللون الأخضر، وذلك دون تعرض الهواتف لأي صدمة أو عيب إستخام.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، لجأ أصحاب هذه الهواتف إلى موقع التغريدات القصيرة تويتر، للتعبير عن قصصهم الحزينة مع هذا الهاتف الرائد المقدم من سامسونج من وقت قصير للغاية رغم ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.





وجاء هذا العيب فى معظم الهواتف نسخة المعالج Exynos 990، وحتى الآن لم يتم الجزم إذا كان العيب بسبب نظام التشغيل ويحتاج إلى تحديث، أم هو عيب فى الشاشة نفسها.













أما الجيد فى الأمر أنه بمجرد إعادة تشغيل الهاتف يختفي هذا اللون الأخضر، ولكنه قد يعود لك مجددًا وستضطر إلى القيام بنفس الخطوة مجددًا للقضاء عليه، واستخدام الشاشة بشكل طبيعي.





وكشف خبراء أن العيب يظهر فور إستخدام الهاتف بقوة مثل لعبة ببجي PUBG، الكاميرا، و سناب شات، الأمر الذى يجعل الهاتف فورًا بحول الشاشة إلى اللون الأخضر، خاصةً عند ضبط معدل دقة العرض على 90 أو 120 هيرتز فى الثانية.





من ناحية أخرى لم تعلق سامسونج على الأمر حتى الآن، بالرغم من ظهور الكثير من التغريدات على تويتر، بعدما شعر أصحاب هذه الهواتف بالغضب الشديد جراء دفع مبلغ ضخم وفى النهاية يكون معيوبًا.