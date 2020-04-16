3 دول افريقية لم يدخلها فيروس كورونا المستجد.. مستند

يغزو العالم كله، يدخل كل بلد لايبقي فيها ولايذر مابين أرواح تزهق بسببه واجساد منهكة منه، هو فيروس كورونا المستجد الذي جاء على حين غفلة من من مستعدا استطاع المواجهة ومن تفاجئ بهذا الوباء ناله من ويلات كورونا الكثير.





ولكن رغم الانتشار السريع لهذا الوباء إلا أنه لم يتمكن من دخول ثلاث دول أفريقية، وكأنها محصنة من فيروس كورونا المستجد.





فوفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تسجل كلا من دولة جزر القمر وجمهورية الصحراء الغربية، ودولة ليسوتو أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.



