7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

أعلنت الصفحة الرسمية لـ قنوات ام بي سي مصر، بفيسبوك عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك، حيث يحمل اسم البرنامج رامز مجنون رسمي.





وظهر رامز جلال، على بوستر البرنامج، وفى يده صاعق كهربائي وفانوس رمضان، ويقف خلف هيكل عظمي.



ومن المنتظر أن يظهر رامز جلال خلال النصف الأول من الحلقة للضيف بشخصيته الحقيقية، ويوهمه أنه يتعرض لنفس المقالب معه وأنها غير مدبرة منه.





ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال مجموعة من أبرز نجوم الأهلي والزمالك خلال برنامجه الجديد ، ويأتى على رأس هؤلاء التونسي على معلول نجم النادي الأهلي وكذلك الحال بالنسبة لمحمد الشناوى كما أشارت العديد من التقارير عن وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ضمن قائمة المستضافين ببرنامج رامز .



ومن الزمالك ، المغربي أشرف بن شرقي ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل بجانب ظهور طارق حامد أيضا ضمن ضيوف البرنامج .