خير تعمل شرا تلقي.. صورة لممثلة كويتية تثير الجدل علي تويتر

أثارت الممثلة الكويتية، هيا الشعيبي، غضبا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بسبب ما فعلته مع الفقراء.





وبحسب صحيفة "عكاظ"، نشرت هيا الشعيبي صورة لها على حسابها بتطبيق "سناب شات"، في السيارة أثناء عودتها من توزيع المساعدات على الفقراء.





وعلقت عليها قائلة: "بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية، وسامحوني على القصور، هذا شي بسيط مني".









وانتقد مغردون مجاهرة هيا الشعيبي بتقديمها خضروات رخيصة الثمن للفقراء.









ورأى الكثير من المتابعين أن مثل هذا التصرف يعد عملا ليس المقصود منه الخير ودعم المحتاجين، وإنما القصد منه التباهي والمنة ليس أكثر.





وتعرضت هيا للكثير من الانتقادات، حيث طالبها الجمهور بعدم الإشهار بعمل الخير، وبتقديم الاعتذار بوصفه تصرفا جارحا للمحتاجين والفقراء، ومحاولة منها لاستغلالهم من أجل إظهار نفسها واسمها.



