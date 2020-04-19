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رياضة

ميسي فلسطين الذي تعاقد معه الأهلي أين هو الآن؟.. محمود سلمي يتحدث لـ صدى البلد

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:47 ص
محمود السلمي لاعب
محمود السلمي لاعب النادي الاهلي السابق
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أحمد هاني
تعاقد النادي الأهلي في أواخر 2018 مع اللاعب الفلسطيني محمود سلمي صانع ألعاب نادي الشجاعية، صاحب الـ21 في ذلك الوقت.

وكان اللاعب الشهير بـ"ميسي غزة" وقع على عقود انضمامه للأهلي "على بياض" في ديسمبر من 2018، لكن اسم اللاعب لم يستمر طويلا حيث اختفى قبل أن يظهر داخل جدران التتش.

وتحدث محمود سلمي مع "صدى البلد" ليكشف عن أسباب عدم نجاح تجربته مع الأهلي التي لم تستمر سوى عام واحد.

ليبدأ حديثه عن تجربته قائلا: "تجربتي لم تنجح بسبب إهمال النادي الأهلي بموهبتي أولا، ثم أني لعبت المباراة الأولي لي وكانت ودية مع الفريق الأول وقدمت أداء مميزا".

وتابع: "بعد تلك المباراة الأمور اختلفت معي بسبب عمرو أنور مدرب الشباب في فريق الأهلي الذي رفض منحي أي فرصة بالنادي، لم يكن في الأساس يرغب في رؤيتي داخل النادي ولم أعرف السبب".

وأضاف مواصلا حديثه عن مدرب الشباب: "عندنا سافرت مع المنتخب الفلسطيني علمت أن المدرب قال لا أريده أن يعود، في الحقيقة أنا فضلت الأهلي عن كثير من الأندية وضحيت كثيرا لكني لم أجد تعاملا احترافيا".

وأكد: "عندما تعاقدت مع الأهلي كان الاتفاق أن ألعب مع الفريق الأول، لكن بعد ذلك أخبروني أنه وبسبب العدد الكبير سأشارك فترة مع فريق الشباب".

وأردف: "وافقت أن ألعب لكن المدرب عمرو أنور كتب فيا تقرير أنه لا يريدني دون أن يراني ألعب أي مباراة".

واختتم عن كيفية خروجه من القلعة الحمراء موضحا: "خرجت بعدما أصبح قيد اللاعب الفلسطيني مثل الأجنبي وهذا ضعف من فرصي أيضا كثرة النجوم وعدت مرة أخرى لنادي الصداقة في فلسطين ثم خرجت للاحتراف في الأردن".
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