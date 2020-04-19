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رياضة

نائب الجبلاية للأقباط في عيد القيامة: نحن في رباط إلى يوم الدين..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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يسري غازى
وجه الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. 

ونشر الدكتور جمال محمد علي، مقطع فيديو وقال "الأخوة الأقباط كل عام وانتم بخير ونحن فى رباط إلى يوم الدين". 

 يذكر ان الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة سوف يلقى اليوم الاحد محاضرة ON LINE على المدربين والاداريين بعنوان "القيادة الفنية ومبادىء الادارة"، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم. تاتي محاضرات الاون لاين التى تحرص على إجراؤها الجبلاية تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. 

ومن المقرر أن تقام المحاضرة الثانية غدا الثلاثاء تحت عنوان الاصابات والوقاية منها تخت اشراف اللحنة الفنية لاتخاد الكرة برءاسة الدكتور محمود سعد على أن يلقى المحاضرة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ومن المقرر ايضا اجراء محاضرة يوم الخميس المقبل بعنوان "الاعداد الفنى لحراس المرمى" ويلقيها فكرى صالح مدرب حراس منتخب مصر السابق. يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. 
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