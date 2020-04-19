نائب الجبلاية للأقباط في عيد القيامة: نحن في رباط إلى يوم الدين..فيديو

وجه الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.





ونشر الدكتور جمال محمد علي، مقطع فيديو وقال "الأخوة الأقباط كل عام وانتم بخير ونحن فى رباط إلى يوم الدين".





يذكر ان الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة سوف يلقى اليوم الاحد محاضرة ON LINE على المدربين والاداريين بعنوان "القيادة الفنية ومبادىء الادارة"، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم. تاتي محاضرات الاون لاين التى تحرص على إجراؤها الجبلاية تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.



