AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سورة قبل النوم ثوابها يعادل 10 أضعاف تلاوة القرآن كله وتضعك بمنزلة الشهداء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:13 ص
سورة قبل النوم ثوابها
سورة قبل النوم ثوابها 10 أضعاف القرآن كله ومنزلة الشهداء
Advertisements
أمل فوزي
سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن يعد إحدى الوصايا النبوية، الواردة في كتب السُنة الشريفة، والتي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، ودعاء قبل النوم في مجموعة يُعرف باسم أذكار المساء، وقد يظن البعض أن الحث النبوي على سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن سببه ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير لذكر الله وترديد دعاء قبل النوم فقط، لكن الحقيقة أن هناك سببًا آخر قد لا يتنبه له الكثيرون وهو الحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد الإنسان دعاء قبل النوم ويلتزم بالسُنة النبوية الشريفة فإنه يكون في معية الله سبحانه وتعالى وعنايته، فلا يصيبه مكروه في نومه.

اقرأ أيضًا..
سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن وسنن النوم الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تضع الإنسان في فضل عظيم وتحسن خاتمته كما أن سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن يحفظ النائم من همزات الشياطين، ومن يردد سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن تستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنوبه، كما أن من قال سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن ثم مات يُدخله الله الجنة، حيث إن العبد يُبعث على ما قُبض عليه من عمل، كما أن الحرص على سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن يبطل السحر والحسد.

سورة قبل النوم 
سورة قبل النوم وفيها ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها باعتبارها سورة تقرأ قبل النوم في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس باعتبارها سورة تقرأ قبل النوم ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما أخرج الطبراني وابن مردويه في فضل قراءة سورة يس باعتبارها سورة تقرأ قبل النوم من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

دعاء قبل النوم من القرآن 
دعاء قبل النوم من القرآن ورد فيه الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، حيث لم يقتصر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على دعاء قبل النوم مما فتح الله تعالى عليه، وإنما حرص كذلك على أن يكون دعاء قبل النوم من القرآن أي بقراءة سور قرآنية، حيث كان من دعاء قبل النوم  عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أن هناك ثلاث سور قرآنية كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يمسح بها جسده الشريف عند دعاء قبل النوم  كل ليلة.

دعاء قبل النوم من القرآن ورد فيه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يردد دعاء قبل النوم ويجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف، لما ورد في صحيح البخاري، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها-: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». 

دعاء قبل النوم من السنة
«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).
«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)
«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)
سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)
الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)
اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب قد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى بالمداومة والحرص على دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ، كما رود عَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

افضل دعاء قبل النوم قصير
افضل دعاء قبل النوم قصير ورد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دعاء من قاله قبل النوم غفرت له جميع ذنوبه، افضل دعاء قبل النوم قصيرهو «أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، فعَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

افضل دعاء قبل النوم قصير الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الإمام صفى الرحمن المباركفوري فى شرحه لجامع الترمذي، إن قول النبى -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم‏»‏ صفة لله أو مدحًا، وقوله ‏«‏وأتوب إليه‏» أي أطلب المغفرة وأريد التوبة فكأنه قال اللهم اغفر لي ووفقني للتوبة،  افضل دعاء قبل النوم قصير كما جاء فى شرح الحديث، أن قوله –صلى الله عليه وسلم-«وإن كانت‏ مثل زبد البحر‏» أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة مثل الزبد محركة ما يعلو الماء وغيره من الرغوة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعوض النساء صلاة الجماعة

دعاء قبل النوم بهذه الصيغة يمحو لك ذنوب بعدد ورق الشجر والرمال.. ردده 3 مرات

دعاء قبل النوم من 11 كلمة يكفر ذنوب بعدد أيام الدنيا كلها.. إذا رددته 3 مرات كل ليلة

دعاء قبل النوم من 30 كلمة يبطل السحر والحسد فورا ويغفر ذنوب أكثر من زبد البحر.. ردده الآن

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. 3 فضائل عظيمة تعرف عليها

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويجعلك من أهل الجنة بـ 35 كلمة .. لا تغمض عينيك قبل أن تردده

ترشيحاتنا

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

4 أعراض تدل على وجود مشكلة خطيرة في الجهاز الهضمي

أخبار الفن.. زكي فطين عبد الوهاب يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. حنين حسام: نشأت الديهي السبب.. إسرائيل تشيد بـ حياة الفهد بعد إساءتها للمصريين

شاهد.. نبيل الحلفاوي يرد على إمكانية تمثيله مع محمد رمضان

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا