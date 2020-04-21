سورة قبل النوم ثوابها يعادل 10 أضعاف تلاوة القرآن كله وتضعك بمنزلة الشهداء

سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن يعد إحدى الوصايا النبوية، الواردة في كتب السُنة الشريفة، والتي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، ودعاء قبل النوم في مجموعة يُعرف باسم أذكار المساء، وقد يظن البعض أن الحث النبوي على سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن سببه ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير لذكر الله وترديد دعاء قبل النوم فقط، لكن الحقيقة أن هناك سببًا آخر قد لا يتنبه له الكثيرون وهو الحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد الإنسان دعاء قبل النوم ويلتزم بالسُنة النبوية الشريفة فإنه يكون في معية الله سبحانه وتعالى وعنايته، فلا يصيبه مكروه في نومه.
سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن وسنن النوم الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تضع الإنسان في فضل عظيم وتحسن خاتمته كما أن سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن يحفظ النائم من همزات الشياطين، ومن يردد سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن تستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنوبه، كما أن من قال سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن ثم مات يُدخله الله الجنة، حيث إن العبد يُبعث على ما قُبض عليه من عمل، كما أن الحرص على سورة قبل النوم أو دعاء قبل النوم من القرآن يبطل السحر والحسد.