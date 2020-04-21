سورة قبل النوم ثوابها يعادل 10 أضعاف تلاوة القرآن كله وتضعك بمنزلة الشهداء

سورة قبل النوم أو

من القرآن يعد إحدى الوصايا النبوية، الواردة في كتب السُنة الشريفة، و

التي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، و

دعاء قبل النوم في مجموعة يُعرف باسم أذكار المساء، وقد يظن البعض أن الحث النبوي على

سورة قبل النوم أو

دعاء قبل النوم من القرآن سببه ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير لذكر الله وترديد

دعاء قبل النوم فقط، لكن الحقيقة أن هناك سببًا آخر قد لا يتنبه له الكثيرون وهو الحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد الإنسان