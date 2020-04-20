لمن لم يستطع النوم .. هذه أفضل 3 أدعية أوصى بها رسول الله للتخلص من الأرق فورا

سواء لمن لم يستطع النوم أو غيره ممن لا يعانون صعوبة في النوم، وأرشدنا إلى الفضل الكبير لـ دعاء قبل النوم، حيث إن المداومة على دعاء قبل النوم لمن لم يستطع النوم ليس فقط يخلصه من الارق وإنما كذلك يحفظه من كل شر قد يصيبه وهو نائم كما يحفظه من همزات الشياطين.

ورد من أجله الكثير من الوصايا والنصائح النبوية الشريفة، التي تخلصه من معاناته مع الارق، فامتلأت السُنة الشريفة بتلك الأحاديث عن دعاء عند صعوبة النوم ، وأخبرت عن دعاء للنوم بسرعة مجرب، فضلًا عن دعاء عدم النوم والقلق ، هذا بالإضافة إلى حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضرورة الحرص على





لمن لم يستطع النوم

لمن لم يستطع النوم إذا كنت واحدًا منهم فليس أمامك سوى حل واحد هو دعاء قبل النوم يخلصك من الارق ، والذي يعد إحدى الوصايا النبوية، التي وردت في كتب السُنة الشريفة، كما أن دعاء قبل النوم من الأدعية التي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، و دعاء قبل النوم في مجموعه يُعرف باسم أذكار المساء، وقد يظن البعض أن الحث النبوي على دعاء قبل النوم سببه ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير لذكر الله وترديد دعاء قبل النوم فقط، لكن الحقيقة أن هناك سببًا آخر قد لا يتنبه له الكثيرون وهو الحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد من لم يستطع النوم دعاء قبل النوم ويلتزم بالسُنة النبوية الشريفة فإنه لا يتخلص من الأرق أو ينام بسرعة فقط، وإنما يكون في معية الله سبحانه وتعالى وعنايته، فلا يصيبه مكروه في نومه.





دعاء قبل النوم وسنن النوم الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تضع الإنسان في فضل عظيم وتحسن خاتمته كما أن دعاء قبل النوم يحفظ النائم من همزات الشياطين، ومن يردد دعاء قبل النوم تستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنوبه، كما أن من قال دعاء قبل النوم ثم مات يُدخله الله الجنة، حيث إن العبد يُبعث على ما قُبض عليه من عمل، كما أن الحرص على دعاء قبل النوم يبطل السحر والحسد.





دعاء قبل النوم يخلصك من الارق

دعاء قبل النوم يخلصك من الارق الحاجة إليه ليست خاصة بعصرنا، لأننا لسنا وحدنا من نعاني من الأرق وصعوبة النوم، بل سبقنا في هذا الصحابة الكرام -رضوان الله تعالى عنهم- فعن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه، قال‏:‏ شكوتُ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أرَقًا أصابني فقال‏:‏‏ «‏قُلِ اللَّهُمَّ غارَتِ النُّجُومُ وَهَدأتِ العُيُونُ وأنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، يا حيُّ يا قَيُّومُ أَهْدِىءْ لَيْلي، وأنِمْ عَيْنِي‏» فقلتُها، فأذهب اللَّه عزّ وجلّ عني ما كنتُ أجد‏».





دعاء قبل النوم يخلصك من الارق وبدت حاجتهم إلى دعاء قبل النوم يخلصك من الارق كذلك فيما روي أن خالد بن الوليد رضي اللّه عنه أصابَه أرقٌ، فشكا ذلك إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأمره «أن يتعوّذ عند منامه بكلماتِ اللَّه التَّامَّات من غضبه، ومن شرّ عباده، ومن همزات الشياطين وأنْ يَحضرون»‏، ولأن دعاء قبل النوم يخلصك من الارق احتياج متكرر ورد عن بُريدة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ شكا خالد بن الوليد رضي اللّه عنه إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه‏!‏ ما أنام الليل من الأرق، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏«‏إذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ‏:‏ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَما أظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرضينَ وَمَا أقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أضَلَّتْ، كُنْ لي جارًا مِنْ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أنْ يَفْرطَ عليّ أحَدٌ مِنْهُمْ أو أنْ يَبْغي عليَّ، عَزَّ جارُكَ، وَجَلَّ ثَناؤُكَ وَلا إِلهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ‏»، و قال أهل اللغة‏:‏ الأرق هو السهر.





ادعية تساعد على النوم

ادعية تساعد على النوم ورد منها الكثير عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حيث حرص عليها ، كما أوصى بها صحابته سواء لمن لم يستطع النوم منهم فكان بالنسبة لهم دعاء قبل النوم يخلصك من الارق أو حتى كانوا ممن لا يعانون من الارق حيث شملتهم أيضًا وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم بالحرص على دعاء قبل النوم ، وهناك مجموعة مأثورة من ادعية تساعد على النوم .





· «‏قُلِ اللَّهُمَّ غارَتِ النُّجُومُ وَهَدأتِ العُيُونُ وأنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، يا حيُّ يا قَيُّومُ أَهْدِىءْ لَيْلي، وأنِمْ عَيْنِي‏» .

· «بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ».

· «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ

جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

· «سبحان الله ذي الشان دائم السلطان عظيم البرهان كل يوم هو في شان ، يا مشبع البطون الجائعة و يا كاسي الجسوم العارية ويا منوم العيون الساهرة سكن عروقي الضاربة وأذن لعيني نوما عاجلا».

· « اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك».

· « بِاسْـمِكَ اللّهُـمَّ أَمـوتُ وَأَحْـيا».

· «الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي».

· « اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك ، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك ، وَمَلائِكَتِك ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك ، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك

، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك».

· « اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيبِ وَالشّـهادةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كُـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي، وَمِن

شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِـرْكِه، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءًا أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم».

· «اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر عبادك كلهم جميعا أن

يفرط علي حد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك».

· «لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش الكريم »

· « اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية ، لا إله إلا أنت».

· «لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله ، وتبارك الله رب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين».

· « حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرزاق من المرزوقين ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

· « اللهم إني عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتي في يدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ،ونور بصري ، و جلاء حزني ، و ذهاب همي».

· « اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية ، لا إله إلا أنت».