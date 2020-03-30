كورونا ينتهي في هذا الوقت.. الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية ليزول البلاء

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن القرآن الكريم وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورد فيهما كل ما يحتاج إليه المسلم وينجيه من كل الشرور والمهالك بالدنيا والآخرة.





وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن نهاية فيروس كورونا وردت في نصوص القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: «ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شاكِرًا عَلِيمًا» الآية 147 من سورة النساء، منوهًا بأن هذه الآية الكريمة أوصت بعملين ليزول البلاء ويفرج الله تعالى به الكرب ويحمينا من الوباء ويزيح الغمة.





وأضاف أن هذه الآية من الآيات التي تُوجِب حُسن الرَّجاء وقوَّة الأمل؛ لأنَّه -تعالى- جعل من أمارات الأَمَان من العقوبات شيئين اثنين: الشُّكر والإيمان، وهما خصلتان يسيرتان خفيفتان؛ فإنَّ الشُّكر قَالة، والإيمان حالة، ولقد هَوَّن السَّبيل على العبد حين رَضِيَ منه بِقَالَتِه وحَالَتِه.[تفسير القشيري(1/ 380)].





وتابع: والشُّكر يكون باللسان وهو الثناء على الله -تعالى- والتَّحدُّث بنِعَمِه، ويكون بالجَنَان وهو استشعار القلب بنِعَم الله -تعالى- وقدرته، ويكون بالجوارح بالمحافظة على طاعة الله -تعالى- والبُعد عن المعاصي والمنكرات، والشُّكر شهود النِّعمة من الله -تعالى-، والإيمان رؤية الله -تعالى- في النِّعمة.





وأشار إلى أنه بالشُّكر تَدُوم النِّعَم وتَزُول البلايا والنِّقَم، فنسألك اللهمَّ أن تُعيننا على ذِكرك وشُكرك وحُسن عبادتك، وأن ترفع عنَّا مَقْتَك وغَضَبَك، وأن تُدخلنا في واسع رحمتك.



