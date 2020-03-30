AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كورونا ينتهي في هذا الوقت.. الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية ليزول البلاء

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:01 ص
كورونا ينتهي بهذا
كورونا ينتهي بهذا الوقت..الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية
Advertisements
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن القرآن الكريم وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورد فيهما كل ما يحتاج إليه المسلم وينجيه من كل الشرور والمهالك بالدنيا والآخرة.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن نهاية فيروس كورونا وردت في نصوص القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: «ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شاكِرًا عَلِيمًا» الآية 147 من سورة النساء، منوهًا بأن هذه الآية الكريمة أوصت بعملين ليزول البلاء ويفرج الله تعالى به الكرب ويحمينا من الوباء ويزيح الغمة.

وأضاف أن هذه الآية من الآيات التي تُوجِب حُسن الرَّجاء وقوَّة الأمل؛ لأنَّه -تعالى- جعل من أمارات الأَمَان من العقوبات شيئين اثنين: الشُّكر والإيمان، وهما خصلتان يسيرتان خفيفتان؛ فإنَّ الشُّكر قَالة، والإيمان حالة، ولقد هَوَّن السَّبيل على العبد حين رَضِيَ منه بِقَالَتِه وحَالَتِه.[تفسير القشيري(1/ 380)].

وتابع: والشُّكر يكون باللسان وهو الثناء على الله -تعالى- والتَّحدُّث بنِعَمِه، ويكون بالجَنَان وهو استشعار القلب بنِعَم الله -تعالى- وقدرته، ويكون بالجوارح بالمحافظة على طاعة الله -تعالى- والبُعد عن المعاصي والمنكرات، والشُّكر شهود النِّعمة من الله -تعالى-، والإيمان رؤية الله -تعالى- في النِّعمة.

وأشار إلى أنه بالشُّكر تَدُوم النِّعَم وتَزُول البلايا والنِّقَم، فنسألك اللهمَّ أن تُعيننا على ذِكرك وشُكرك وحُسن عبادتك، وأن ترفع عنَّا مَقْتَك وغَضَبَك، وأن تُدخلنا في واسع رحمتك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحفظ الرزق وبه يرفع الله البلاء.. الإفتاء تحذر من الاستهانة بهذا الذكر ولو لحظة

صلاة الجمعة .. وزير الأوقاف يبكي داعيا برفع الوباء عن البلاد

صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يخطب من ماسبيرو ويبكي أثناء الدعاء برفع البلاء .. قياس درجة حرارة المصلين عند دخول المسجد.. فيديو

فيديوجراف.. خطة الأزهر الشريف للتعامل مع البلاء

شفاء من الأسقام ورفع البلاء.. رسول الله أوصى بالدعاء بـ4 كلمات في الشدة

من أصيب بداء كورونا.. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ5 أمور للنجاة

ترشيحاتنا

صدمة لعشاق الهضبة.. حظر إذاعة حفل لـ عمرو دياب علي يوتيوب

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

بمكياج صاخب.. طليقة ماجد المصري تثير الجدل برسالة غامضة

تعرف على قيمة بدل المهن الطبية بعد زيادتها من الرئيس السيسي

AdvertisementS

أنت المفروض إعلامي محترم.. مشادة كلامية عنيفة بين وزير النقل ووائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

مطربة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

محافظ البنك المركزي: 3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 609 حالات وتسجيل 40 وفاة

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة