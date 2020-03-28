AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لا تكن من الأخسرين أعمالا.. الإفتاء تحذر من فعلين يقع فيهما الناس يحبط حسناتهم

السبت 28/مارس/2020 - 05:00 ص
لا تكن من الأخسرين
لا تكن من الأخسرين أعمالا.. احذر فعلين يحبطان حسناتك
Advertisements
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قول الله تعالى في كتابه العزيز: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)» من سورة الكهف، تنطبق على كثير من الناس في هذا العصر، ولا يعلمون.

اقرأ أيضًا..
للتحصين من كورونا.. 15 دعاء يقال عند انتشار الوباء يحفظك من جميع الأمراض

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوله تعالى : «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا» فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه ، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة.

ونوه بأن الآية معناها التوبيخ ; أي قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري : يخيب سعيهم وآمالهم غدا ; فهم الأخسرون أعمالا ، وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سواي .

وأضافت أن القول في تأويل قوله تعالى : «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»، أنه ضلَّ سعيهم لأنهم عملوا لغير الله، وما كان لغير الله فلا ينفع،  « الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا : يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون.

 وتابع: وهذا من أدَل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم.

 ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه ، كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة، وعنى بقوله: « أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » عملا والصُّنع والصَّنعة والصنيع واحد، يقال: فرس صنيع بمعنى مصنوع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: نعيش في بلاء بسبب التيار السلفي .. فيديو

خالد الجندي: شيوخ السلفيين يشجعون الشباب على الإرهاب.. ويعلمون أبناءهم في أوروبا

اهم الاخبار: أبو العينين يكتسح انتخابات الجيزة.. ورطة منافس الأهلي الإفريقي .. تحذيرات جديدة من الطقس

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. علي جمعة يحدد آخر ساعة يستحب تلاوتها فيها

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة و7 أسرار لا يعرفها كثيرون عن آخر 10 آيات

الإفتاء توضح عاقبة من يفتي الناس بغير علم

ترشيحاتنا

ليس الخفاش وحده.. آكل النمل الحرشفي متهم آخر بالتسبب في ظهور فيروس كورونا

لماذا توفيت 30 حالة بسبب كورونا فى مصر؟.. الصحة تجيب

ننشر أحدث تصريحات وزير التعليم: ماحدش هايسقط.. واستعدادات لعزل الطالب المريض في لجان امتحانات الثانوية

بعد كارثة الإسكندرية .. محافظ جنوب سيناء يغلق شواطئ المحافظة

أخبار الفن.. رحيل جورج سيدهم.. الموت يفجع حكيم.. وتامر عاشور في حفل أونلاين

السعودية.. شاب ينقل لوالديه كورونا بعد خرقه حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارات حمراء وصفراء داخل مراكز التسوق في السعودية لحماية المتسوقين

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

مين أحلى؟ هنا الزاهد ورضوى الشربينى تتألقان بنفس الجمبسوت