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مرأة

في شم النسيم .. اصنعي كيكة التوت الشهية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:33 م
كيكة التوت
كيكة التوت
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آلاء حسن
يعتبر شم النسيم من الاعياد الفرعونية التي يحتفل بها المصريون ويقومون ببعض العادات كتلوين البيض وتناول الفسيخ والملوحة والرنجة والتوت والتنزه في الحدائق. 


واليكم طريقة عمل كيكة التوت المشكل:

المقادير
الزيت النباتي: ربع كوب
لبن زبادي: ربع كوب
حليب: نصف كوب
سكر: ثلاثة أرباع الكوب
البيض: 2 حبة
الفانيليا: ملعقتان صغيرتان
طحين: كوب ونصف
بيكنج بودر: ملعقة صغيرة ونصف
ملح: ربع ملعقة صغيرة
التوت الأزرق: نصف كوب
التوت الأحمر: نصف كوب
سكر: ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية كيك مدورة بقياس 8 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين.
2. اخلطي الزيت واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج.
3. أضيفي الحليب والسكر واخفقي.
4. أضيفي البيض والفانيلا واخلطي جيدًا.
5. أضيفي الطحين والملح والبيكنج باودر واخفقي حتى يصبح المزيج "كريمي وناعم".
6. صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة ووزعي التوت الأحمر والأزرق على الوجه ورشي ملعقتي السكر فوقها.
7. أدخلي الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج ثم اتركي الكيك ليبرد وقطعيها وقدميها.
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