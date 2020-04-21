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رياضة

اتحاد الكرة يعتذر عن المشاركة في فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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يسري غازي
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني  الاعتذار عن المشاركة فى بطولة فيفا ٢٠٢٠ للألعاب الإلكترونية. 

من جهته، قال عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أرسلت اعتذارا عن المشاركة فى بطولة فيفا ٢٠٢٠ للألعاب الإلكترونية. 

وكان احمد الشيخ لاعب النادى الأهلي  تقدم باعتذار عن المشاركة فى بطولة فيفا ٢٠٢٠ للألعاب الإلكترونية. 

وأضاف: "كان يجب دراسة المشاركة فى البطولة العالمية منذ فترة؛ حتى لا تكون هناك أية معوقات امام الجبلاية".

يذكر ان قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ حتي ٢٥ أبريل الجاري أسفرت عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهابًا في الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٢١ إبريل، وإيابًا في الساعة ١٧.٤٠، بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم ، ذهابًا في الساعة ١٨.٢٠ ، وإيابًا في الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الممثل لمصر مباريات بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ إبريل ، في تمام الساعة ١٧.٠٠ ذهابا ، و ١٧.٤٠ إيابا.

وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها "فيفا" إختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة علي أن يكون أحدهما علي الأقل لاعبًا كرة قدم.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن ( كوكا ) لاعب اوليمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي لكرة القدم ، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا ، واسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالميًا في لعبه البلاي ستيشن.

ووفقا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، فتم تقسيم المشاركين الي ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقًا.
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