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رياضة

إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب فيروس كورونا.. اتحاد الكرة يرد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة المصري، حقيقة إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب تعليق النشاط الرياضي عقب انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وأكد وليد العطار، في تصريحات إذاعية اليوم، الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت"، أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي قرار من اتحاد الكرة حول إلغاء مسابقة كأس مصر.

وقال وليد العطار إن اتحاد الكرة واللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية لم يستقرا على إلغاء مسابقة كأس مصر مثلما أُشيع في الساعات الماضية.

وأضاف "لم نحدد مصير اللائحة الجديدة في الجبلاية، وننتظر الجلوس مع الأندية لوضع تصورات بشأن بعض البنود، ولكن لا نتوقع وجود مفاجآت في البنود الخاصة بانتخابات الجبلاية".

وأردف المدير التنفيذي للجبلاية "هناك مبادرة من الجهاز الفني للمنتخبين الأول والأولمبي للتنازل عن ربع قيمة عقودهم في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".
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