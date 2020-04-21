AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم انتشار كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يعلن فتح الشواطئ والمحال التجارية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية هنري ماكماستر، إعادة فتح العديد من الشركات والمحال التجارية والشواطئ يوم الثلاثاء.

وتضمنت خطة ماكماستر وفق ما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إعادة الفتح الفوري لمحال البيع بالتجزئة مثل المتاجر ومتاجر الملابس وبائعي الكتب.

كما قرر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية فتح الشواطئ بداية من اليوم الثلاثاء، رغم استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. 

وكتب حاكم الولاية على تويتر: "لقد سمحت بفتح الشاطئ العام، مما سمح للسكان المحليين باستخدامه. كما سمحت أيضًا لبعض تجار التجزئة الذين تم إغلاقهم سابقًا بالفتح، لكن يجب عليهم اتباع إجراءات صارمة للمسافة الاجتماعية". 

وسجلت ولاية كارولينا الجنوبية، حتى ظهر الإثنين، 4439 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و124 حالة وفاة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Apple تعتزم إعادة فتح متاجرها في بكين اعتبارا من 14 فبراير

انتخابات وإعصار وكورونا.. ماذا حدث في الثلاثاء الكبير بالولايات المتحدة؟

أكثر من 3000 وفاة بـ كورونا يوميا.. أسبوع الموت الأسود ينتظر أمريكا

اللعنة تصيب أمريكا .. عاصفة مدمرة تضرب عددا من الولايات بجانب جائحة كورونا

ترامب: سنبدأ بفتح الاقتصاد في عدد من الولايات بشكل تدريجي

من 3 مراحل.. تفاصيل خطة ترامب الكاملة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي رغم تفشي كورونا

ترشيحاتنا

طريقة عمل مضمضة للتخلص من مشكلة التهابات الأسنان والبكتيريا

بشرة خير.. محافظ الجيزة: رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات

التباعد الجسدي في الصلوات الخمس أبرزها.. منظمة الصحة العالمية تضع قواعد لـ شهر رمضان

الجيش الليبي يكبد ميليشيات تركيا خسائر فادحة

4 أعراض تدل على وجود مشكلة خطيرة في الجهاز الهضمي

أخبار البرلمان.. التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات والأجور.. وعقوبة حنين حسام بعد الفيديو الفاضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم