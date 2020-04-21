رغم انتشار كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يعلن فتح الشواطئ والمحال التجارية

أعلن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية هنري ماكماستر، إعادة فتح العديد من الشركات والمحال التجارية والشواطئ يوم الثلاثاء.





وتضمنت خطة ماكماستر وفق ما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إعادة الفتح الفوري لمحال البيع بالتجزئة مثل المتاجر ومتاجر الملابس وبائعي الكتب.





كما قرر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية فتح الشواطئ بداية من اليوم الثلاثاء، رغم استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





وكتب حاكم الولاية على تويتر: "لقد سمحت بفتح الشاطئ العام، مما سمح للسكان المحليين باستخدامه. كما سمحت أيضًا لبعض تجار التجزئة الذين تم إغلاقهم سابقًا بالفتح، لكن يجب عليهم اتباع إجراءات صارمة للمسافة الاجتماعية".





وسجلت ولاية كارولينا الجنوبية، حتى ظهر الإثنين، 4439 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و124 حالة وفاة.



