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منوعات

بعد حثهم على تربيتها في المنازل.. الصين تتخذ إجراءً جديدا بشأن الفئران

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تشتهر الأسواق الصينية ببيع الحيوانات والحشرات وتحويلها لمأكولات عجيبة الشكل، ولكن بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وانتقاله من الخفافيش، قد تمنع الحكومة الصينية تربية الجرذان الضخمة، بعد سماحها لهم ودفعهم في بداية أزمة كورونا لتربيتها من أجل انتشال أنفسهم من الفقر.

ففي فبراير الماضي، أشارت السلطات في البلاد، إلى حظر استهلاك الحيوانات البرية وتربيتها بشكل مؤقت في المنازل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

جاء الاقتراح بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يعتقد أنه نشأ في سوق رطبة في مدينة ووهان، فعلى الرغم من أن معظم الباحثين المطلعين على الفيروس والتجارة قد اقترحوا أن البنجولين والخفافيش هي مصدر سلالة كوفيد، فقد اقترح عالم واحد على الأقل أن الفئران من الخيزران هي المسئولة.

وتتميز تلك الفئران المنتشر تربيتها في الصين بأنها ضخمة على عكس الأنواع الأخرى، فقد يمكن أن يزن فأر البامبو البالغ خمسة كيلوجرامات وينمو إلى 45 سم.

أكسبهم ثقلهم وطعمهم المميز مكانًا في قلب المطبخ الصيني لآلاف السنين، كانت القوارض طبقا مفضلا في سلالة تشو، التي امتدت من 1046 إلى 256 قبل الميلاد، ويشاع أنها تساعد على تحسين وظيفة الطحال.
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