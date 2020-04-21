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فن

بتوحشيني لـ فضل شاكر تحصد 5.4 مليون مشاهدة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:44 ص
فضل شاكر - بتوحشيني
فضل شاكر - بتوحشيني
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سعيد فراج
حققت أغنية "بتوحشيني" للفنان فضل شاكر، 5 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع يوتيوب، منذ الخميس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية  أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر

"يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك  .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط ايدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".

أغنية "بتوحشيني"  أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، من كلمات: محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع موسيقي: علي اباظة. 

ويتعاون في الأغنية أيضًا، وتريات : يحيي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، واستديو : صوت الحب.
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