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بالتزامنا نسيطر على الوضع.. شريف عامر يروي تجربة زيارته إلى مستشفى تابع للصحة.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:14 ص
شريف عامر
شريف عامر
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هاني حسين
قال الإعلامي شريف عامر، إنه توجه اليوم إلى مستشفى تابعة لوزارة الصحة، مضيفا:" وجدت حالة من النظام والتعامل بحرفية والسيطرة على موقف إصابات بفيروس كورونا".

وأضاف شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "الأطقم الطبية لا تمتلك القلق والتوتر الذي نعاني منه بسبب فيروس كورونا".

وعن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم، قال شريف عامر، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا وصل لـ 3490 مصاب و264 وفاة، مضيفا:"  التزامنا بالإجراءات الاحترازية يجعلنا نسيطر على الوضع".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.
 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافى.
 

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.
 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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