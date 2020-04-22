الزمالك يدرس إمكانية ضم حسام عاشور بديلاً لـ طارق حامد.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن حسام عاشور قائد النادي الأهلى، لم يحسم وجهته المقبلة بعد، عقب قرار القلعة الحمراء بعدم تمديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن البعض ربط حسام عاشور بالانتفال لبيراميدز، وهذا غير صحيح، بسبب معدل السن ووجود تخمة فى مركز وسط الملعب، وهو مايعني عدم الحاجة لخدماته.
كما أوضح أن الزمالك دخل فى الصورة، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته، خاصة أن عاشور يمتلك من الإمكانيات التى ترشحه كى يصبح بديلاً لطارق حامد.
وكانت لجنة التخطيط في النادي الأهلي عقد جلسه مع حسام عاشور وطالبوه اما بالاعتزال في الفريق وتنظيم مباراة اعتزال على اعلى مستوى له او الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.