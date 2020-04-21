مفاجآت مدوية في مفاوضات الأهلي لتجديد عقد فايلر .. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأيام الماضية شهدت العديد من الجلسات وفايلر طلب زيادة عقده 10 % وتم الاتفاق بين الطرفين لزيادة 5 % طبقا للوضع الحالي.





وينتهي عقد السويسري رينيه فايلر مع نهاية هذا الموسم ويوجد مفاوضات لتجديد التعاقد معه بسبب تألقه وتحقيق نتائج مميزة مع الأهلي.



