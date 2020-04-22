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رياضة

بسبب كارتيرون.. فاروق جعفر يوجه رسالة خاصة لمرتضى منصور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:47 ص
كارتيرون
كارتيرون
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نور عادل
وجه فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة الي مجلس ادارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور وذلك بخصوص المدير الفني لفريق الكرة الاول الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الزمالك ان النجاحات التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية اساسها الادارة القوية.

واردف:" ادارة نادي الزمالك استقدمت مجموعة من اللاعبين على اعلى مستوى، ويجب ان يتم الحفاظ عليهم، بالاضافة الي الحفاظ المدير الفني ايضًا".

وتابع:" بقاء الفرنسي كارتيرون اصبح امر ضروريًا، للحفاظ على قوام الفريق ومواصلة النجاحات".

واستكمل:" كارتيرون مدرب رائع وحقق نجاحات مع الزمالك والفريق يحتاج بقاءه ، كارتيرون مع الزمالك أكثر نجاحًا مما كان عليه في وادي دجلة والأهلي".
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