شوبير: الأهلي مصمم على الانتقام من عبد الله السعيد

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، مصمم على

أخذ حقه

في قضيته مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق، وبيراميدز الحالي، بالحصول على 2 مليون دولار

قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه، بعد

عودة اللاعب من الدوري السعودي للعب في الدوري المصري.