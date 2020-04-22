شوبير: الأهلي مصمم على الانتقام من عبد الله السعيد

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، مصمم على أخذ حقه في قضيته مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق، وبيراميدز الحالي، بالحصول على 2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه، بعد عودة اللاعب من الدوري السعودي للعب في الدوري المصري.
وكان عبد الله السعيد قد انتقل إلى صفوف أهلي جدة، بعد انتهاء علاقته بالنادي الأهلي، مع وجود بند في العقد لا يتيح للاعب العودة لأي نادٍ في الدوري المصري، إلا بعد دفع مليوني دولار للقلعة الحمراء.
ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكوى الأهلي ضد أهلي جدة، وقرر تحويل القضية إلى نظيره الاتحاد المصري، كونه شأن داخلي.
وتابع شوبير في تصريحات إذاعية، أن اللجنة القانونية في اتحاد الكرة، ستقوم باستدعاء السعيد للتحقيق معه، كما سيستدعي أيضًا ممثلي الأهلي للاستماع لأقوالهم.
وطالب شوبير اتحاد الكرة، بسرعة حسم القضية، سواء لصالح الأهلي وحصوله على مليوني دولار تعويض، أو إغلاقها تمامًا.