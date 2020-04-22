كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده

البطيخ من الفواكه التى يحرص العديد على تناولها فى فصل الصيف، لأنه مرطب جيد للجسم، بالإضافة إلى ما يحتويه البطيخ من فوائد صحية، فيتميز البطيخ بأنه غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات، مما يدفع الكثير إلى شرائه.









قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، إن هناك بعض الرسومات و العلامات توجد على القشرة الخارجية للبطيخ فتسمى هذه الرسومات بـ"فيروس الموزاييك" ويوجد في البطيخ والكوسة وكل النباتات التى تنتمى إلى الفصيلة القرعية وينتقل من خلال الحشرات مثل حشرة المن.









وأضافت رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن هذا الفيروس لا يصيب الانسان إلا في حالات عدم غسل البطيخ قبل التقطيع ويصاب الانسان فى هذه الحالة بإسهال ومغص .









ومن المحتمل أن تتسبب هذه الرسومات في حموضه البطيخ وتغيير في لونه من الاحمر للاخضر وتجاعيد في ورق الزرع الصغير وتسبب تشوهات في شكل الثمار.









ونصحت سماح نوح، بعدم شراء البطيخ الذى توجد على قشرته رسومات أو علامات لأنه يعد غير آمن و فاسدا.



