3 أعراض غير متوقعة ل تكيس المبايض.. وهذه طرق علاج طبيعية

يعتبر تكييس المبايض من أهم المشكلات التي تواجه النساء وعرضت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية أهم علاجات تكيّس المبايض:
- رياضة المشي السريع.
- النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي الخضار والفواكه يساعدكِ في التخلص من الكيسات.
- تخفيف الوزن
- تجنب الدسم و الدهون - السكريات - المشروبات الغازية .
- اهتمي بشرب الماء - الشاي الاخضر - اليانسون - الزنجبيل - القرفة
كلما اعتمدتي على الطعام الصحي و الرياضة وتجنبتي الدسم و الدهون.
وكشفت استشاري التغذية عن اهم أعراض تكيّس المبيض :
- زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين.
- ظهور زيادة في هرمون الحليب.
- ظهور حب الشباب.
- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.
- حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة.
- رياضة المشي السريع.
- النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي الخضار والفواكه يساعدكِ في التخلص من الكيسات.
- تخفيف الوزن
- تجنب الدسم و الدهون - السكريات - المشروبات الغازية .
- اهتمي بشرب الماء - الشاي الاخضر - اليانسون - الزنجبيل - القرفة
كلما اعتمدتي على الطعام الصحي و الرياضة وتجنبتي الدسم و الدهون.
وكشفت استشاري التغذية عن اهم أعراض تكيّس المبيض :
- زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين.
- ظهور زيادة في هرمون الحليب.
- ظهور حب الشباب.
- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.
- حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة.