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مرأة

3 أعراض غير متوقعة ل تكيس المبايض.. وهذه طرق علاج طبيعية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:47 م
تكيس المبايض
تكيس المبايض
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آلاء حسن
يعتبر تكييس المبايض من أهم المشكلات التي تواجه النساء وعرضت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية أهم علاجات تكيّس المبايض:

- رياضة المشي السريع.

- النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي الخضار والفواكه يساعدكِ في التخلص من الكيسات.

- تخفيف الوزن

- تجنب الدسم و الدهون - السكريات - المشروبات الغازية .
- اهتمي بشرب الماء - الشاي الاخضر - اليانسون - الزنجبيل - القرفة

كلما اعتمدتي على الطعام الصحي و الرياضة وتجنبتي الدسم و الدهون.

وكشفت استشاري التغذية عن اهم أعراض تكيّس المبيض :

- زيادة في الوزن وظهور السمنة في منطقة البطن والقدمين.

- ظهور زيادة في هرمون الحليب.

- ظهور حب الشباب.

- ظهور بعض الشعر في مناطق الدقن والبطن والصدر.

- حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة.
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