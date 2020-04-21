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مرأة

في رمضان .. ابتعد عن هذه المشروبات أثناء الصيام

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:31 م
مشروبات
مشروبات
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آلاء حسن
أيام قليلة ويأتي شهر رمضان الكريم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب علينا اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة أثناء الصيام.  

ونصحت منظمة الصحة العالمية ببعض القواعد التغذوية والصحية المُوصى باتباعها. 

احرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، وأكثر من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.

وتزيد معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة، ولذا فمن الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 10 أكواب).

تستطيع زيادة مدخول الماء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول البطيخ في وجبة السحور أو تناوله على سبيل التحلية بعد الإفطار.

كما تحتوي السلطة الخضراء على كثير من الخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وتذكر أن المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر ستضيف مزيدًا من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي. وبدلًا من ذلك، تستطيع تناول الطعام الغني بالماء، مثل الحساء أو سلطة الخضروات الطازجة.

يأتي رمضان هذا العام في أيام حارة ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و 16 ساعة يوميًا.

ومن المهم خلال ساعات الظهيرة، حين تشتد الحرارة، أن تتواجد في مكان مُظلل وجيد التهوية، وأن تتجنب التعرض لأشعة الشمس.
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